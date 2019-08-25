تفاصيل انفجار طائرة الاستطلاع الإسرائيلية في ضاحية بيروت الجنوبية

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، بأن انفجار طائرة الاستطلاع الإسرائيلية في ضاحية بيروت الجنوبية فجر اليوم تسبب في إصابة 3 أشخاص.

وقال مسؤول في "حزب الله" اللبناني إن طائرة إسرائيلية مسيرة سقطت وانفجرت أخرى، فجر اليوم الأحد، في ضاحية بيروت الجنوبية التي تعد معقلا للحزب.

وأضاف المسؤول لـ"رويترز" أن الطائرة المسيرة الثانية سببت أضرارا لدى تحطمها في أحد أحياء الضواحي الجنوبية، قرب المركز الإعلامي لحزب الله.