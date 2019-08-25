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تعزيزات عسكرية لـ"الانتقالي" باليمن تصل شبوة

الأحد 25/أغسطس/2019 - 08:49 ص
تعزيزات عسكرية لـالانتقالي باليمن تصل شبوة
اليمن
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وكالات
 
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بعد إعلان القوات الحكومية اليمنية إحكام سيطرتها الكاملة على مدينة عتق، عاصمة محافظة شبوة، وكافة الطرق المؤدية إليها، أفادت مصادر "العربية" بأن تعزيزات عسكرية كبيرة تابعة للمجلس الانتقالي وصلت السبت إلى منطقة النقبة في مديرية الصعيد جنوب عتق قادمة من عدن ولحج، موضحة أن هذه التعزيزات تتكون من ثلاثة ألوية مدعمة بالأسلحة الثقيلة لتعزيز ما يسمى بـ"النخبة الشبوانية" التابعة للانتقالي وإعادة ترتيب صفوفها استعداداً لمهاجمة المدينة.

 

وتشمل التعزيزات 32 مدرعة وعربة عسكرية مزودة بأسلحة الدوشكا، علماً بأن هذه الدفعة الثانية التي تتجه نحو محافظة شبوة.

 

كما أكدت مصادر عسكرية حكومية أن قوات الجيش بدأت زحفها صوب مفرق مديرية الصعيد جنوب عتق على الطريق الرابط بين محافظة أبين ومديرية حبان في شبوة، بهدف منع أي تقدم محتمل لقوات الانتقالي.

 

واندلعت اشتباكات بين قوات الجيش الوطني اليمني وقوات الانتقالي على الطريق الدولي الرابط بين عتق ومنطقة العبر شمالاً، بعد قيام الأخيرة بعملية إعادة انتشار ومغادرة معسكر جردا، الذي كانت تتمركز فيه.

 

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المزيد عن: شبوة تعزيزات عسكرية اليمن الانتقالي باليمن
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