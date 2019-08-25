ماذا قال محمد صلاح لديفيد لويز في مباراة ليفربول وأرسنال

كشف ديفيد لويز مدافع فريق أرسنال عن كواليس حديثه مع محمد صلاح نجم ليفربول خلال مباراة الفريقين التي انتهت بفوز الريدز 3-1 في الدوري الإنجليزي.

وأوضح لويز عقب لقاء أرسنال وليفربول أنه رفض الاحتكاك بمحمد صلاح في الهدف الثالث حتى لا يتعرض إلى الطرد مشيرًا إلى أن صلاح قال له إنه لم يشعر بأي احتكاك خلال الهدف أو في ركلة جزاء الهدف الثاني.

وأضاف لويز: " مو صلاح صديقي، تحدثت معه بعد انتهاء المباراة، وقال لي لم أشعر أنك لمستني، لذلك لم أسقط على الأرض، ولكن الأمر بالنسبة للحكام ليس صعباً، إذ يكتفون برؤية جذب القميص دون معرفة مقدار قوة ذلك"