الليلة.. سمير صبري في ضيافة "قصر السينما"

يحل الفنان سمير صبري، في الثامنة من مساء اليوم الأحد، ضيفاً على قصر السينما خلال ندوة يديرها الفنان تامر عبدالمنعم مدير القصر، وذلك ضمن برنامج "نجم وندوة" الذي يقيمه القصر عقب تجديده .





ومن المقرر أن يتم عرض فيلم "دموع صاحبة الجلالة" عقب انتهاء الندوة ، والعمل مأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم للصحفى الراحل موسى صبرى ، وقام بانتاجه وبطولته الفنان سمير صبري واخرجه عاطف سالم ، وشارك فريد شوقى وأحمد مظهر ويحيى شاهين وسهير رمزى وشيرين ودينا .



