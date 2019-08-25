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برلماني: يجب تنظيم قضية "عاملات المنازل"

الأحد 25/أغسطس/2019 - 06:52 ص
برلماني: يجب تنظيم قضية عاملات المنازل
النائب خالد شعبان
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نعيم يوسف
 
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قال النائب خالد شعبان، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إنه يجب تنظيم مجال عمل "عاملات المنازل"، موضحا أنه لا يوجد قانون لتنظيم قضية هذه العمالة.

وأضاف "شعبان"، في لقاء مع برنامج "الحكاية"، المذاع على قناة "MBC مصر"، ويقدمه الإعلامي عمرو أديب، أنها يجب أن تتبع وزارة القوى العاملة، ويستطيعون عمل تنظيم نقابي، لتنظيم اتفاقيات العمل.

ولفت عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن عددهم غير معروف، ولا يوجد أي شيء ينظمها، ولا نستطيع القول بأنها عمالة منتظمة أم غير منتظمة.
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