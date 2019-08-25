والدة إيهاب المصاب بمتلازمة دوان المعتدى عليه: لن أتنازل عن المحاضر



وأضافت "ألمظ"، في مداخلة مع برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة "dmc" الفضائية، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أنها قررت تقديم بلاغا ضد الشخص الذي ظهر في الفيديو يرعب ابنها.



وأشارت إلى أنها غير معتادة على وجود أشخاص يضايقون إيهاب، مشددة على أن جميع الناس يحبونه، موجة رسالة إلى الناس بأن يراعوا ظروف المريض ولا يرهبونه، مؤكدة أنها لن تتنازل عن البلاغات المقدمة ضد من أرعبوا نجلها.



قالت السيدة "ألمظ"، والدة الطفل إيهاب المصاب بمتلازمة دوان المعتدي عليه من قبل بعض الشباب باستخدام "الكلاب"، إنها تنازلت عن البلاغ الأول ضد الشباب الذين اعتدوا على نجلها، ولكنها لم تتنازل عن البلاغ ضد الشباب الذين أرعبوه بـ"الكلاب".