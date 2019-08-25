رئيس الإدارة المركزية للمجازر يكشف عن الطريقة الصحية لعرض اللحوم





وأضاف "الجعويني"، في مداخلة مع برنامج "كل يوم"، المذاع على قناة ON E الفضائية، ويقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، أن دورهم بالنسبة للمجازر رقابي فقط، لضمان عرض اللحوم بطريقة آمنة للمستهلك، مثل ضرورة وضعها في ثلاجة، ووضعها في شباك زجاجي يمنع وصول التلوث لها.



وتابع رئيس الإدارة المركزية للمجازر والصحة العامة، أن اللحوم يجب عرضها من خلال ثلاجات عرض، أو من خلال عرضها في عرض زجاجي وتكون ملفوفة بـ"شاش".

قال الدكتور حسن الجعويني، رئيس الإدارة المركزية للمجازر والصحة العامة، إن دورهم هو تطوير المجازر، أما عمل محلات الجزارة فينظمها قانون المحلات المقلقة للراحة.