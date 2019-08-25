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رئيس الإدارة المركزية للمجازر يكشف عن الطريقة الصحية لعرض اللحوم

الأحد 25/أغسطس/2019 - 06:17 ص
رئيس الإدارة المركزية للمجازر يكشف عن الطريقة الصحية لعرض اللحوم
لحوم - صورة أرشيفية
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نعيم يوسف
 
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قال الدكتور حسن الجعويني، رئيس الإدارة المركزية للمجازر والصحة العامة، إن دورهم هو تطوير المجازر، أما عمل محلات الجزارة فينظمها قانون المحلات المقلقة للراحة.

وأضاف "الجعويني"، في مداخلة مع برنامج "كل يوم"، المذاع على قناة ON E الفضائية، ويقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، أن دورهم بالنسبة للمجازر رقابي فقط، لضمان عرض اللحوم بطريقة آمنة للمستهلك، مثل ضرورة وضعها في ثلاجة، ووضعها في شباك زجاجي يمنع وصول التلوث لها.

وتابع رئيس الإدارة المركزية للمجازر والصحة العامة، أن اللحوم يجب عرضها من خلال ثلاجات عرض، أو من خلال عرضها في عرض زجاجي وتكون ملفوفة بـ"شاش".
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المزيد عن: وائل الإبراشي توك شو اللحوم أخبار
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