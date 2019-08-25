السفير محمد عبدالكريم: السيسي أول رئيس مصري يشارك في قمة الدول السبع
الأحد 25/أغسطس/2019 - 06:56 ص
نعيم يوسف
Advertisements
Advertisements
قال السفير محمد عبدالكريم، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، هو أول رئيس مصري يشارك في اجتماعات قمة الدو الصناعية السبع.
وأضاف عبدالكريم، في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، أن مشاركة الرئيس السيسي فى القمة تعكس ثقل مصر فى المنطقة، والدور المحوري الذي يلعبه الرئيس في قضايا المنطقة.
أن العلاقات بين البلدين متشعبة في كل المجالات، ووصل حجم التبادل التجاري بين البلدين العام الماضي إلى 4 مليار دولار، وهناك استثمارات فرنسية في مصر بحوالي 4.5 مليار دولار، ومن أهم المشروعات بين البلدين مشروع مترو الأنفاق،
وأضاف عبدالكريم، في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، أن مشاركة الرئيس السيسي فى القمة تعكس ثقل مصر فى المنطقة، والدور المحوري الذي يلعبه الرئيس في قضايا المنطقة.
أن العلاقات بين البلدين متشعبة في كل المجالات، ووصل حجم التبادل التجاري بين البلدين العام الماضي إلى 4 مليار دولار، وهناك استثمارات فرنسية في مصر بحوالي 4.5 مليار دولار، ومن أهم المشروعات بين البلدين مشروع مترو الأنفاق،
Advertisements
- من تعزيز العلاقات لتفعيل اللجنة الاقتصادية بين البلدين.. 5 رسائل قوية من "السيسي" للأرجنتين
- وزير الصناعة: ارتفاع حجم التبادل التجاري بين مصر والامارات إلى 3 مليارات جنيه
- السفير السوداني بالقاهرة: "البشير" سيناقش مع "السيسي" تنمية العلاقة الاقتصادية بين البلدين
- "مجلس الأعمال المصري الصيني": 11 مليار دولار حجم التبادل التجاري مع بكين
- وزير الخارجية: حجم التبادل التجاري بين مصر وروسيا وصل لـ 6.5 مليار دولار
- "حجازي": السيسي سيلقى كلمة لأول مرة أمام مجلس الفيدرالية الروسية (فيديو)
- مصطفى بدرة: "ماكرون" سيصطحب هذا العدد من المستثمرين في زيارته لمصر
- أمين غرفة التجارة المصرية الصينية: القاهرة تصدر بـ2 مليار دولار لبكين
- سفير مصر في رومانيا: مليار دولار حجم التبادل بين القاهرة وبوخارست