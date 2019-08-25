ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

السفير محمد عبدالكريم: السيسي أول رئيس مصري يشارك في قمة الدول السبع

الأحد 25/أغسطس/2019 - 06:56 ص
السفير محمد عبدالكريم: السيسي أول رئيس مصري يشارك في قمة الدول السبع
السفير محمد عبدالكريم
Advertisements
طباعة
نعيم يوسف
 
Advertisements
قال السفير محمد عبدالكريم، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، هو أول رئيس مصري يشارك في اجتماعات قمة الدو الصناعية السبع.

وأضاف عبدالكريم، في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، أن مشاركة الرئيس السيسي فى القمة تعكس ثقل مصر فى المنطقة، والدور المحوري الذي يلعبه الرئيس في قضايا المنطقة.

أن العلاقات بين البلدين متشعبة في كل المجالات، ووصل حجم التبادل التجاري بين البلدين العام الماضي إلى 4 مليار دولار، وهناك استثمارات فرنسية في مصر بحوالي 4.5 مليار دولار، ومن أهم المشروعات بين البلدين مشروع مترو الأنفاق،
Advertisements
المزيد عن: مصر فرنسا السيسي
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري السعودي 2019-2020
الفتح
1
x
17:50
2
الشباب
الفيصلي
0
x
18:10
0
الفيحاء
الوحدة
0
x
19:50
0
الإتفاق
الدوري الإنجليزي الممتاز
نوريتش سيتي
2
x
13:30
3
تشيلسي
مانشستر يونايتد
1
x
16:00
2
كريستال بالاس
واتفورد
1
x
16:00
1
وست هام يونايتد
ليفربول
3
x
18:30
1
آرسنال
الدوري الإسباني
ريال مدريد
1
x
19:00
1
بلد الوليد
سيلتا فيغو
0
x
21:00
0
فالنسيا
دوري أبطال إفريقيا
النجم الرياضي الساحلي - تونس
0
x
20:00
0
هافيا كوناكري - غينيا
الرجاء الرياضي - المغرب
0
x
21:00
0
بريكاما يونايتد - غامبيا
ديكيداها أف سي - الصومال
0
x
21:00
1
الزمالك - مصر
الدوري الإيطالي
بارما
0
x
18:00
1
يوفنتوس
فيورنتينا
3
x
20:45
4
نابولي