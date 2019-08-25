السفير محمد عبدالكريم: السيسي أول رئيس مصري يشارك في قمة الدول السبع



وأضاف عبدالكريم، في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، أن مشاركة الرئيس السيسي فى القمة تعكس ثقل مصر فى المنطقة، والدور المحوري الذي يلعبه الرئيس في قضايا المنطقة.



أن العلاقات بين البلدين متشعبة في كل المجالات، ووصل حجم التبادل التجاري بين البلدين العام الماضي إلى 4 مليار دولار، وهناك استثمارات فرنسية في مصر بحوالي 4.5 مليار دولار، ومن أهم المشروعات بين البلدين مشروع مترو الأنفاق،

قال السفير محمد عبدالكريم، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، هو أول رئيس مصري يشارك في اجتماعات قمة الدو الصناعية السبع.