موعد مباراة باريس سان جيرمان وتولوز بث مباشر اليوم| مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وتولوز بث مباشر LIVE

يستضيف ملعب “بارك دي برانس” الشهير بملعب الأمراء، المباراة المرتقبة بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان ونظيره تولوز، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الفرنسي الممتاز.





موعد مباراة باريس سان جيرمان وتولوز اليوم وحكم المباراة

تنطلق المباراة بين باريس سان جيرمان وتولوز في تمام التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت الإمارات، وسيدير المباراة تحكيميًا الحكم الدولي الفرنسي بريسارد جيروم.





القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وتولوز والمعلقين على قناة 6 beIN SPORTS HD

وسيتم بث المباراة حصريًا عبر قناة 6 beIN SPORTS HD، بتعليق المصري المتميز علي محمد علي، كما يمكنكم متابعة المباراة عبر قنوات BT Sport 3 / HD الإنجليزية، وEleven Sports 2 HD portugal البرتغالية.





هدف باريس سان جيرمان وتولوز من المباراة





يسعى نادي باريس سان جيرمان للعودة لنغمة الإنتصارات من جديد، في ظل مشواره للدفاع عن لقبه، حيث سقط النادي الباريسي في فخ الهزيمة في الجولة الماضية ليفاجئ جميع عشاقه.





بينما يتطلع تولوز لمواصلة انطلاقته الرائعة في الموسم الحالي بالبطولة بعد تحقيقه تعادل وفوز في أول مباراتين، ويأمل في استمرار نتائجه بتحقيق مفاجأة من العيار الثقيل أمام النادي الباريسي.





نتائج باريس سان جيرمان وتولوز في أول مباراتين بالدوري الفرنسي

حقق سان جيرمان فوزًا ساحقًا في الجولة الأولى أمام نيم أولمبيك بثلاثية نظيفة، قبل أن يسقط في فخ الخسارة في الجولة الثانية أمام رين بهدفين مقابل هدف، بينما سقط تولوز في فخ التعادل بهدف لمثله أمام مضيفه بريست، قبل أن يتغلب على ديجون في الجولة الثانية بهدف دون رد.





ترتيب باريس سان جيرمان وتولوز في الدوري الفرنسي

يدخل سان جيرمان اللقاء في المركز الثاني عشر بجدول ترتيب الدوري الفرنسي، برصيد 3 نقاط، بينما يحتل تولوز المركز السابع برصيد 4 نقاط