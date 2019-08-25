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علي ربيع قضي الإجازة على البحر (صورة)

الأحد 25/أغسطس/2019 - 12:15 ص
علي ربيع قضي الإجازة على البحر (صورة)
علي ربيع
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الفجر الفني
 
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نشر الفنان علي ربيع نجم "مسرح مصر"، صورة جديدة عبر صفحته الشخصية على "إنستجرام" خلال وجوده بإحدى القرى السياحية لقضاء الإجازة.

وظهر علي ربيع وهو جالس على أحد الشواطئ، ولاقت صورة علي ربيع إعجاب كثيرين من متابعيه.

يذكر أن النجم أشرف عبدالباقي فاجأ جمهور فرقة "مسرح مصر" بأن الموسم السابع للعروض، والذي سينطلق خلال موسم عيد الأضحى سيكون الأخير للفرقة، بعد تقديمهم ما يقرب من 120 عرضا خلال ستة مواسم سابقة، ما أصاب جمهور الفرقة بصدمة كبيرة.



علي ربيع قضي الإجازة على البحر (صورة)
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