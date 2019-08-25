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استاذ طب نفسي عن ظاهرة التعدي على ذوي الاحتياجات الخاصة: "خريطة المشاعر تغيرت"

الأحد 25/أغسطس/2019 - 01:56 ص
استاذ طب نفسي عن ظاهرة التعدي على ذوي الاحتياجات الخاصة: خريطة المشاعر تغيرت
الدكتور محمد المهدي
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كساب أحمد
 
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علق الدكتور محمد المهدي، استاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر، على انتشار ظاهرة التعدي على ذوي الاحتياجات الخاصة مؤخرًا، قائلًا: "درجة تحضر الشعوب تقاس برعاية الضعفاء، الطلاب لا يتلقون أي نوع من التربية الجيدة في المدارس".

وطالب المهدي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء السبت، بإعداد قانون لمعاقبة أي شخص يعتدي أو يُرهب ذوي الاحتياجات الخاصة، معقبًا: "خريطة المشاعر الخاصة بمن يعتدون على ذوي الاحتياجات الخاصة، وتخرجهم من نطاق الانسانية".

ولفت إلى أن درجة انضباط الشارع، وتربية الطلاب في المدارس أمر في حاجة إلى أعادة نظر.
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