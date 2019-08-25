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سعر الدولار اليوم الأحد 25/8/2019 بالبنوك والسوق السوداء

الأحد 25/أغسطس/2019 - 12:01 ص
سعر الدولار اليوم الأحد 25/8/2019 بالبنوك والسوق السوداء
سعر الدولار أمام الجنيه
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الفجر الاقتصادي
 
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تبدء اليوم الأحد أول تعاملات على الدولار بعد تخفيض سعر الفائدة، لتصبح أسعار الدولار مقابل الجنيه وفقًا لأخر تحديث لموقع دولار لايف عند نفس مستوياتها يوم الخميس الماضي  مع توقعات بتراجع الأسعار خلال الفترة المقبلة.

 وعن سعر الدولار بتداولات فى السوق السوداء شهدت استقرار نسبي، حيث سجلت اسعار الدولار في السوق السوداء تراجع طفيف خلال تعاملات الأسبوع  لتعاود الاستقرار ليسجل سعر الدولار اليوم في سوق سوداء متوسط سعر 16.75 جنيهًا، وسعر الدولار اليوم فى مصر السوق السوداء حافظ على الاستقرار نتيجة استقرار الطلب مع توافر العملة الأمريكية بالسوق المصري.

ودائما ما نحرص عن استعراض سعر الدولار لحظة بلحظة من أجل خدمة القراء الباحثين بصفة مستمرة عن سعر صرف الدولار علي مدار اليوم مع متابعة كل التطورات فى المواقع ومن ضمنها موقع دولار لايف.

أخر تحديث لـ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري:

أسعار الدولار في البنوك:

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري
16.52 جنيهًا للشراء
16.62 جنيهًا للبيع

سعر الدولار في بنك مصر 
16.52 جنيهًا للشراء
16.62 جنيهًا للبيع

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي
16.51 جنيهًا للشراء
16.61 جنيهًا للبيع

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول
16.53 جنيهًا للشراء
16.63 جنيهًا للبيع

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان
16.52 جنيهًا للشراء
16.62 جنيهًا للبيع

سعر الدولار في بنك البركة
16.55 جنيهًا للشراء
16.65 جنيهًا للبيع

سعر الدولار في بنك الإسكندرية
16.53 جنيهًا للشراء
16.63 جنيهًا للبيع

سعر الدولار في بنكي العربي الأفريقي
16.52 جنيهًا للشراء
16.62 جنيهًا للبيع

سعر الدولار في بنك قناة السويس
16.52 جنيهًا للشراء
16.62 جنيهًا للبيع

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي
16.53 جنيهًا للشراء
16.63 جنيهًا للبيع

وانخفض سعر الدولار أمام الجنيه المصري خلال الستة أشهر الماضية بقيمة 126 قرشاً، ليصل سعر الدولار اليوم  16.74 جنيه، في موجة انخفاض غير مبررة وتوقعات باستمرار انخفاض سعر الدولار خلال الثلاثة أشهر المقبل ليص إلى 16.50 جنيه فى أقصى تقدير، فيما أشارت توقعات اخرى لاحتمال ارتفاع سعر الدولار في مصر خلال الربع الأخير من العام الجاري 2019.

سعر الدولار مقابل الريال 3.75
سعر الدولار مقابل الدينار الكويتي 0.30
البنوك المصريةسعر الدولار الشراء مقابل الجنيه المصريسعر الدولار البيع مقابل الجنيه المصري
سعر الدولار في البنك المركزي المصري16.5216.64
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري16.5216.62
سعر الدولار في بنك مصر16.5216.62
سعر الدولار في بنك الإسكندرية16.5316.63
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي16.5116.61
أسعار الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي16.5316.63
أسعار الدولار في بنك عودة16.5816.63

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