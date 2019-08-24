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نيمار يرفض طلب برشلونة

السبت 24/أغسطس/2019 - 11:13 م
نيمار يرفض طلب برشلونة
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علاء خليف
 
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يرفض البرازيلي نيمار دا سيلفا مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، الإعلان عن رغبته بالإنتقال لصفوف نادي برشلونة الاسباني بشكل واضح وصريح، حتي يُبقي على كافة الخيارات متاحة أمامه.

وقال الصحفي البرازيلي الموثوق به "مارسيلو بيشلر": "نيمار لن يصدر أي بيان يقول إنه يريد الذهاب إلى برشلونة، لقد مارسوا ضغوطًا عليه في الساعات الأخيرة، لكنه رفض تمامًا لأنه لا يريد استبعاد خيار الانتقال الى ريال مدريد".

وكان نادي باريس سان جيرمان الفرنسي رفض عرضين من برشلونة لضم نيمار خلال الميركاتو الحالي، ويستعد النادي الكتالوني لتقديم عرضه الثالث خلال الساعات القادمة.

من ناحية أخري يواصل نادي ريال مدريد محاولاته لحسم صفقة اللاعب البرازيلي.

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