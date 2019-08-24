عرضان يقربان "وليد أزارو" من الرحيل عن الأهلي

حصل وليد أزارو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على عدد من العروض العربية للانتقال إلى أحداها بالصيف الجاري.





وأبدى عدد من الأندية القطرية اهتماما بالتعاقد مع اللاعب المغربي، ويأتي على رأسها الريان والغرافة، بعد اقتراب رحيله عن صفوف الأهلي، بالانتقالات الحالية.





وكان مسؤولو النادي الأهلي ولجنة التخطيط، اتفقوا على تسويق اللاعب خارجيا سواء للإعارة أو البيع النهائي، للتعاقد مع مهاجم إفريقي يقود هجوم الفريق بالموسم الجديد.