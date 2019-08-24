الإصابات تضرب برشلونة.. وفالفيردي في ورطة كبيرة
السبت 24/أغسطس/2019 - 07:25 م
عمر عبدالعزيز
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أكدت تقارير صحفية إسبانية، أن الإسباني إرنيستو فالفيردي، المدير الفني لفريق برشلونة، يُعاني من صُداع، بسبب عدم استقرار أوضاع البارسا.
وبحسب ما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، فإن لاعب الوسط البرازيلي رافينيا ألكانتارا سيغيب عن مواجهة ريال بيتيس، بسبب إلتهاب المعدة والأمعاء.
كما ان المهاجم الأوروجوياني لويس سواريز والجناح الفرنسي الشاب عثمان ديمبلي، يعانيا من الإصابة مُصابان.
ومن ثم فإنه سيتعين على فالفيردي اختراع ثُلاثي جديد أمام ريال بيتيس، أو التحول للعب بالخطة الى 4-2-3-1 مع محور مزدوج و ثُلاثي في الوسط
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