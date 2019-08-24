بروتوكول تعاون بين مهندسين الإسكندرية و"التعبئة والإحصاء" في مجال التدريب (صور)
السبت 24/أغسطس/2019 - 07:25 م
محمد رجب - دينا حسن
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وقعت نقابة المهندسين الفرعية بالإسكندرية، برئاسة الدكتورمحمد هشام سعودي، من خلال لجنة العلوم الهندسية والتدريب برئاسة الدكتور مصطفى الحضرى، اليوم السبت، بروتوكول تعاون مع "الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء" وذلك داخل مقر النقابة بالشاطبى، بشأن دورات تدريبية مختلفة لصالح المهندسين.
من جانبه أوضح الدكتور مصطفى الحضرى، أن بروتوكول التعاون مع "الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء" يشمل على حصول المهندسين على دورات تدريبية فى مجالات"الحاسب الأ لى، اللغة الإنجليزية" بالإضافة إلى دورات فى التنمية البشرية بنسب خصم من 25% إلى 30%.
وأشار "الحضرى"، إلى أنه فى نفس السياق تم توقيع بروتوكول تعاون مع الشركة المصرية لنظم التدريب المتكاملة والبرمجيات"نيو هوريزون"، يحصل من خلالها المهندس على الدورات المقدمة من المركز بنسب خصم تصل إلى 40%.
جديرا ً بالذكر، حرص النقابة على عقد بروتوكولات تعاون مع الجهات والهيئات المختلفة، بالإضافة إلى إعداد وتنظيم العديد من الدورات الخاصة بالقطاع الهندسي؛ بهدف جاهزية المهندس باستمرار لسوق العمل والمستجدات التي تطرأ عليه؛ والتعاقد مع أفضل المحاضرين المعتمدين لتلك الدورات، ودعم تلك الدورات لرفع أية أعباء عن كاهل مهندسي الإسكندرية.
من جانبه أوضح الدكتور مصطفى الحضرى، أن بروتوكول التعاون مع "الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء" يشمل على حصول المهندسين على دورات تدريبية فى مجالات"الحاسب الأ لى، اللغة الإنجليزية" بالإضافة إلى دورات فى التنمية البشرية بنسب خصم من 25% إلى 30%.
وأشار "الحضرى"، إلى أنه فى نفس السياق تم توقيع بروتوكول تعاون مع الشركة المصرية لنظم التدريب المتكاملة والبرمجيات"نيو هوريزون"، يحصل من خلالها المهندس على الدورات المقدمة من المركز بنسب خصم تصل إلى 40%.
جديرا ً بالذكر، حرص النقابة على عقد بروتوكولات تعاون مع الجهات والهيئات المختلفة، بالإضافة إلى إعداد وتنظيم العديد من الدورات الخاصة بالقطاع الهندسي؛ بهدف جاهزية المهندس باستمرار لسوق العمل والمستجدات التي تطرأ عليه؛ والتعاقد مع أفضل المحاضرين المعتمدين لتلك الدورات، ودعم تلك الدورات لرفع أية أعباء عن كاهل مهندسي الإسكندرية.
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