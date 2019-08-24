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برشلونة يحسم قراره حول معاقبة ديمبلي

السبت 24/أغسطس/2019 - 07:20 م
برشلونة يحسم قراره حول معاقبة ديمبلي
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عمر عبدالعزيز
 
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كشفت تقارير صحفية إسبانية، إلى أنه لن تكون هناك عقوبة مالية من قبل مسؤولي نادي برشلونة، على النجم الفرنسي الشاب عثمان ديمبلي. 

وأشارت التقارير إلى أنه على الرغم من خطورة القضية، فإن النادي الكتالوني لن يفرض أي عقوبة مالية على ديمبلي، وهكذا طمأن إريك أبيدال وكيل اللاعب في الاجتماع الذي عقدوه مساء الأمس.

أما عن النقطة الأخرى، والتي كانت مطروحة على الطاولة، فهي حاجة عثمان ديمبلي إلى معرفة كيفية الاستماع إلى جسده والعناية به.
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