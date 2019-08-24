ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

أبرز الإشادات الأمريكية عن الاقتصاد المصري

السبت 24/أغسطس/2019 - 07:07 م
أبرز الإشادات الأمريكية عن الاقتصاد المصري
الإشادات الأمريكية بالاقتصاد المصري
Advertisements
طباعة
الفجر الاقتصادي
 
Advertisements
عرضت الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية ، مقطع فيديو يرصد أبرز إشادات مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى عن مصر.

يأتي ذلك على هامش مشاركة مصر في قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبري التي تعقد في الفترة من 24 إلي 26 أغسطس الجاري في مدينة بياريتز الفرنسية.

ونستعرض فيما يلي أبرز الإشادات الأمريكية عن الاقتصاد المصري:

بنك مورجان ستانلي: "مصر هي أفضل قصة إصلاح اقتصادي في الشرق الأوسط وربما في كل الأسواق الناشئة".

بيرني ساندر عضور مجلس الشيوخ الأمريكي: "مصر تبني أكبر محطة طاقة شمسية في وسط الصحراء وهو ما يعتبر نموذج يحتذي به في تحقيق نمو اقتصادي يضمن للأجيال القادمة حقها".

وكالة بلومبرج: "الجنيه المصري ثاني أفضل العملات أداءً على مستوي العالم في 2019 كما حققت مصر أعلي معدلات النمو الاقتصادي في الشرق الأوسط".
Advertisements
المزيد عن: مصر مدينة بياريتز الفرنسية مجموعة الدول السبع الصناعية قمة مجموعة الدول السبع بياريتز الولايات المتحدة الاقتصاد المصرى اخبار الاقتصاد
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري السعودي 2019-2020
الفتح
-
x
17:50
-
الشباب
الفيصلي
-
x
18:10
-
الفيحاء
الوحدة
-
x
19:50
-
الإتفاق
الدوري الإنجليزي الممتاز
نوريتش سيتي
2
x
13:30
3
تشيلسي
مانشستر يونايتد
0
x
16:00
1
كريستال بالاس
واتفورد
1
x
16:00
1
وست هام يونايتد
ليفربول
-
x
18:30
-
آرسنال
الدوري الإسباني
ريال مدريد
-
x
19:00
-
بلد الوليد
سيلتا فيغو
-
x
21:00
-
فالنسيا
دوري أبطال إفريقيا
النجم الرياضي الساحلي - تونس
-
x
20:00
-
هافيا كوناكري - غينيا
الرجاء الرياضي - المغرب
-
x
21:00
-
بريكاما يونايتد - غامبيا
ديكيداها أف سي - الصومال
-
x
21:00
-
الزمالك - مصر
الدوري الإيطالي
بارما
-
x
18:00
-
يوفنتوس
فيورنتينا
-
x
20:45
-
نابولي