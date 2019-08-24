أبرز الإشادات الأمريكية عن الاقتصاد المصري
السبت 24/أغسطس/2019 - 07:07 م
الفجر الاقتصادي
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عرضت الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية ، مقطع فيديو يرصد أبرز إشادات مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى عن مصر.
يأتي ذلك على هامش مشاركة مصر في قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبري التي تعقد في الفترة من 24 إلي 26 أغسطس الجاري في مدينة بياريتز الفرنسية.
ونستعرض فيما يلي أبرز الإشادات الأمريكية عن الاقتصاد المصري:
بنك مورجان ستانلي: "مصر هي أفضل قصة إصلاح اقتصادي في الشرق الأوسط وربما في كل الأسواق الناشئة".
بيرني ساندر عضور مجلس الشيوخ الأمريكي: "مصر تبني أكبر محطة طاقة شمسية في وسط الصحراء وهو ما يعتبر نموذج يحتذي به في تحقيق نمو اقتصادي يضمن للأجيال القادمة حقها".
وكالة بلومبرج: "الجنيه المصري ثاني أفضل العملات أداءً على مستوي العالم في 2019 كما حققت مصر أعلي معدلات النمو الاقتصادي في الشرق الأوسط".
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