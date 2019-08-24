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بنك مورجان : مصر هى أفضل قصة إصلاح اقتصادى فى الشرق الأوسط

السبت 24/أغسطس/2019 - 07:04 م
بنك مورجان : مصر هى أفضل قصة إصلاح اقتصادى فى الشرق الأوسط
أرشيفية
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هدى عبدالرازق
 
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عرضت الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية عبر "اليوتيوب"، مقطع فيديو يرصد أبرز إشادات مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى عن مصر.

وأكد بنك مورجان، أن مصر هى أفضل قصة إصلاح اقتصادي في الشرق الأوسط، وربما في كل الأسواق الناشئة.

ومن ناحيته قال بيرني ساندرز، عضو مجلس الشيوخ الأمريكي، إن مصر تتبنى أكبر محطة طاقة شمسية في العالم في وسط الصحراء، وهو ما يعتبر نموذج يحتذى به في تحقيق نمو اقتصادي يضمن للأجيال القادمة حقها.

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