عنتيل قرية كفر حجازى مركز المحلة بمحافظة الغربية يروي تفاصيل ممارسته الفحشاء مع 4 سيدات

اعترف المتهم "إسماعيل إبراهيم النجار"، عنتيل قرية كفر حجازى مركز المحلة بمحافظة الغربية، و صاحب الفيديوهات الجنسية المنتشرة على صفحات التواصل الإجتماعى "فيسبوك"، 39 عاما، بممارسة الفحشاء والزيلة مع 4 سيدات، ونشر الفجور بالمجتمع.

وتمكنت قوات الأمن من القبض على عنتيل قرية كفر حجازى مركز المحلة بمحافظة الغربية، والمتهم بممارسة الرزيلة، مع 4 سيدات من القرية، وذلك عقب هروبه من القرية لمدة 5 شهور، الذي هرب من تداول الفيديوهات الجنسية له، خشية الفتك به على أيدي عائلات السيدات اللاتي ظهرن معه في الأفلام الإباحية.





وقال عنتيل قرية كفر حجازى مركز المحلة بمحافظة الغربية في التحقيقات " مارست الرذيلة بإرادتهم .. اعترافات عنتيل كفر حجازي"، وأضاف: " والله العظيم أنا مهددتهمش ولا كنت عاوز أبتزهم، مارست معاهم الرذيلة بإرادتهم بدون تهديد ولكن فى ناس سرقت الفيديوهات وسربتها من أحد مراكز الكمبيوتر وصيانة المحمول بمنطقة منشية كفر حجازي".





وكشف عنتيل قرية كفر حجازى مركز المحلة بمحافظة الغربية، أنه تعرف على سيدتين وأقام بممارسة الرذيلة معهما بدون مقابل، مؤكدا أنه هرب فور علمه بالقبض عليهما وعرضهما أمام النيابة العامة خلال الـ6 أشهر الماضية بعد انتشار الفيديوهات على المواقع الإباحية.





واعترفا السيدتين خلال التحقيق معهن أنهم قاما بممارسة الرزيلة مع عنتيل قرية كفر حجازى مركز المحلة بمحافظة الغربية دون الحصول على مقابل مادي، فضلا عن قيام المتهم بإغوائهما والدخول فى علاقة عاطفية كاملة معهما طوال فترة سكنه بذات القرية.





تداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مقاطع جنسية، لظهور عنتيل جديد بقرية كفر حجازي يقوم بممارسة الرذيلة مع عدد من السيدات، وقيامه بتصويرهن فى أوضاع مخلة بالآداب.





جدير بالذكر أن عنتيل قرية كفر حجازى مركز المحلة بمحافظة الغربية دخل في رهان مع أحد أصدقائه، على تصوير فيديو جنسي مع أحد السيدات القرية، وقام أحد معارفه في المحل كشف أمره عندما شاهد أحد الفيديوهات على الكمبيوتر الخاص به، فقام بنقل الفيديوهات وابتزه وطلب مبلغ 50 ألف جنيه.





واستعان عنتيل قرية كفر حجازى مركز المحلة بمحافظة الغربية بأحد أصدقائه واستدرج العامل وحذف الفيديوهات تحت تهديد السلاح، مضيفًا أن بعد فترة نشبت مشاجرة بينه وبين أحد الأشخاص يدعي "الدوكش" وقام بسرقة جهاز الكمبيوتر الخاص به وحذف فيديوهات أحد أقاربه وقام بتحميل الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي.



