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رحيل والد المصور العالمي خالد أبو الدهب بعد صراع مع المرض

السبت 24/أغسطس/2019 - 05:48 م
رحيل والد المصور العالمي خالد أبو الدهب بعد صراع مع المرض
خالد أبو الدهب
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الفجر الفني
 
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رحل يوم الخميس الماضي عن عالمنا، والد المصور العالمي خالد ابو الدهب بعد صراع مع المرض وتم تشييع جثمانه إلي مثواه الأخير يوم الجمعة الماضية من مسجد الفتح برمسيس، وتم دفنه بمقابر العائله. 

يشار إلي المصور العالمي خالد ابو الدهب حصل علي جوائز عالمية في التصوير وشارك في معارض عالمية كثيرة خارج مصر، كما انه قام بتصوير عدد من مشاهير هوليود اثناء فترة عمله في دبي.
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