ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

"الشباب" وإدارة مارينا العلمين يختتمان مهرجان "الأقوى" بالساحل الشمالي (صور)

السبت 24/أغسطس/2019 - 04:16 م
الشباب وإدارة مارينا العلمين يختتمان مهرجان الأقوى بالساحل الشمالي (صور)
Advertisements
طباعة
أسماء قورة
 
Advertisements
اختتمت فاعليات أولى مسابقات الأقوى the strongest والتي أقيمت على شاطئ مارينا 2 العلمين في البحيرة المستديرة والتي تنظمها وزارة الشباب والرياضة ممثله في الإدارة العامة للسياحة الرياضية، جهاز القري السياحية، شركة التعمير والتنمية السياحية.

يأتي ذلك في إطار بروتوكول التعاون بين وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي ومجلس إدارة مارينا العلمين برئاسة الدكتور هشام زعزوع وزير السياحة الأسبق، والذي يدعم الاستغلال الأمثل لإمكانيات مارينا العلمين في الرياضات البحرية والشاطئية والصيفية وتوفير التنمية المطلوبة والمسابقات والمنافسات الرياضية.

شهد المهرجان مسابقات رياضية وترفيهية للياقة البدنية للرجال والسيدات والأطفال وبعض الألعاب الترفيهية الشاطئية لجميع فئات العائلة.

وفي ختام المهرجان قام مسئولي وزارة الرياضة وإدارة مارينا العلمين بتقديم الجوائز للفائزين في المسابقة وسط حشد جماهيري كبير للمطالبة بتكرار المهرجان الرياضي أسبوعيا.

وشهد المهرجان مشاركة نجم ستار أكاديمي 6 الأردني ناصر أبو لافي وقام بالتقديم والتعليق علي فاعليات المسابقة وتقديم بعض أعماله الفنية.
Advertisements
المزيد عن: مارينا العلمين الشباب والرياضة أخبار مصر
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري السعودي 2019-2020
الفتح
-
x
17:50
-
الشباب
الفيصلي
-
x
18:10
-
الفيحاء
الوحدة
-
x
19:50
-
الإتفاق
الدوري الإنجليزي الممتاز
نوريتش سيتي
2
x
13:30
3
تشيلسي
مانشستر يونايتد
0
x
16:00
0
كريستال بالاس
واتفورد
0
x
16:00
0
وست هام يونايتد
ليفربول
-
x
18:30
-
آرسنال
الدوري الإسباني
ريال مدريد
-
x
19:00
-
بلد الوليد
سيلتا فيغو
-
x
21:00
-
فالنسيا
دوري أبطال إفريقيا
النجم الرياضي الساحلي - تونس
-
x
20:00
-
هافيا كوناكري - غينيا
الرجاء الرياضي - المغرب
-
x
21:00
-
بريكاما يونايتد - غامبيا
ديكيداها أف سي - الصومال
-
x
21:00
-
الزمالك - مصر
الدوري الإيطالي
بارما
-
x
18:00
-
يوفنتوس
فيورنتينا
-
x
20:45
-
نابولي