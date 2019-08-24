"الشباب" وإدارة مارينا العلمين يختتمان مهرجان "الأقوى" بالساحل الشمالي (صور)
السبت 24/أغسطس/2019 - 04:16 م
أسماء قورة
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اختتمت فاعليات أولى مسابقات الأقوى the strongest والتي أقيمت على شاطئ مارينا 2 العلمين في البحيرة المستديرة والتي تنظمها وزارة الشباب والرياضة ممثله في الإدارة العامة للسياحة الرياضية، جهاز القري السياحية، شركة التعمير والتنمية السياحية.
يأتي ذلك في إطار بروتوكول التعاون بين وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي ومجلس إدارة مارينا العلمين برئاسة الدكتور هشام زعزوع وزير السياحة الأسبق، والذي يدعم الاستغلال الأمثل لإمكانيات مارينا العلمين في الرياضات البحرية والشاطئية والصيفية وتوفير التنمية المطلوبة والمسابقات والمنافسات الرياضية.
شهد المهرجان مسابقات رياضية وترفيهية للياقة البدنية للرجال والسيدات والأطفال وبعض الألعاب الترفيهية الشاطئية لجميع فئات العائلة.
وفي ختام المهرجان قام مسئولي وزارة الرياضة وإدارة مارينا العلمين بتقديم الجوائز للفائزين في المسابقة وسط حشد جماهيري كبير للمطالبة بتكرار المهرجان الرياضي أسبوعيا.
وشهد المهرجان مشاركة نجم ستار أكاديمي 6 الأردني ناصر أبو لافي وقام بالتقديم والتعليق علي فاعليات المسابقة وتقديم بعض أعماله الفنية.
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