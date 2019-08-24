ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

سقوط راقصة تتزعم شبكة دعارة تضم 4 فتيات ليل بالعجوزة

السبت 24/أغسطس/2019 - 04:13 م
سقوط راقصة تتزعم شبكة دعارة تضم 4 فتيات ليل بالعجوزة
Advertisements
طباعة
إيريني صفوت
 
Advertisements
تمكنت الإدارة العامة لمباحث الآداب، من ضبط 5 سيدات ضمنهن 4 سيدات مضيفات بكافيه وسيدة تعمل راقصة في العقد الثاني والثالث بمنطقة العجوزة، لقيامهن باستقطاب الزبائن من داخل الكافيه المذكور، وذلك لممارسة أعمال الدعارة، وذلك بمقابل مبالغ مالية.

وبالانتقال والفحص، تم ضبط السيدات داخل الكافيه رفقة 3 شباب، وتبين أنهن اتخذوا من الكافيه وكرًا لاستقطاب الزبائن، وعثر بحوزتهن على مخدرات وسجائر حشيش.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تباشر التحقيقات
Advertisements
المزيد عن: شبكة دعارة حوادث الفجر العجوزة اخبار الحوادث
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري السعودي 2019-2020
الفتح
-
x
17:50
-
الشباب
الفيصلي
-
x
18:10
-
الفيحاء
الوحدة
-
x
19:50
-
الإتفاق
الدوري الإنجليزي الممتاز
نوريتش سيتي
2
x
13:30
3
تشيلسي
مانشستر يونايتد
0
x
16:00
0
كريستال بالاس
واتفورد
0
x
16:00
0
وست هام يونايتد
ليفربول
-
x
18:30
-
آرسنال
الدوري الإسباني
ريال مدريد
-
x
19:00
-
بلد الوليد
سيلتا فيغو
-
x
21:00
-
فالنسيا
دوري أبطال إفريقيا
النجم الرياضي الساحلي - تونس
-
x
20:00
-
هافيا كوناكري - غينيا
الرجاء الرياضي - المغرب
-
x
21:00
-
بريكاما يونايتد - غامبيا
ديكيداها أف سي - الصومال
-
x
21:00
-
الزمالك - مصر
الدوري الإيطالي
بارما
-
x
18:00
-
يوفنتوس
فيورنتينا
-
x
20:45
-
نابولي