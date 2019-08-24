سقوط راقصة تتزعم شبكة دعارة تضم 4 فتيات ليل بالعجوزة

وبالانتقال والفحص، تم ضبط السيدات داخل الكافيه رفقة 3 شباب، وتبين أنهن اتخذوا من الكافيه وكرًا لاستقطاب الزبائن، وعثر بحوزتهن على مخدرات وسجائر حشيش.



وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تباشر التحقيقات

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الآداب، من ضبط 5 سيدات ضمنهن 4 سيدات مضيفات بكافيه وسيدة تعمل راقصة في العقد الثاني والثالث بمنطقة العجوزة، لقيامهن باستقطاب الزبائن من داخل الكافيه المذكور، وذلك لممارسة أعمال الدعارة، وذلك بمقابل مبالغ مالية.