سقوط راقصة تتزعم شبكة دعارة تضم 4 فتيات ليل بالعجوزة
السبت 24/أغسطس/2019 - 04:13 م
إيريني صفوت
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تمكنت الإدارة العامة لمباحث الآداب، من ضبط 5 سيدات ضمنهن 4 سيدات مضيفات بكافيه وسيدة تعمل راقصة في العقد الثاني والثالث بمنطقة العجوزة، لقيامهن باستقطاب الزبائن من داخل الكافيه المذكور، وذلك لممارسة أعمال الدعارة، وذلك بمقابل مبالغ مالية.
وبالانتقال والفحص، تم ضبط السيدات داخل الكافيه رفقة 3 شباب، وتبين أنهن اتخذوا من الكافيه وكرًا لاستقطاب الزبائن، وعثر بحوزتهن على مخدرات وسجائر حشيش.
وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تباشر التحقيقات
وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تباشر التحقيقات
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