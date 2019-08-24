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حفظ التحقيقات بواقعة العثور على جثة مسنة في حالة تعفن بحلوان

السبت 24/أغسطس/2019 - 04:03 م
حفظ التحقيقات بواقعة العثور على جثة مسنة في حالة تعفن بحلوان
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داليا عادل
 
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أمرت نيابة حلوان بحفظ التحقيقات في واقعة العثور على جثة مسنة متوفية داخل منزلها وفي حالة تعفن في منطقة حدائق حلوان، بعد التأكد من عدم ووجود شبه جنائية من خلال تقرير مفتش الصحة أن الوفاة طبيعية.

واستمعت النيابة الى أسرة المتوفية الذين أكدوا أنها كانت تعانى من عدة أمراض وتدهورت حالتها الصحية في الفترة الأخيرة.

وكشفت تحقيقات النيابة تلقي قسم شرطة المعصرة، بلاغا بالعثور على جثة سيدة داخل شقتها، بالانتقال والفحص والمعاينة، وتبين وجود جثة "ف.م" 66 سنة، ربة منزل داخل شقتها بالطابق الرابع، مسجاة على سرير غرفة نومها، ترتدى كامل ملابسها، وفي حالة انتفاخ وتنبعث منها رائحة كريهة.

وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق، وصرحت بالدفن وتسليم الجثة لذويها.
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المزيد عن: وفاة مسنة حلوان تحريات المباحث
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