"التعليم العالي": 25 ألف طالب يسجلون في تنسيق المرحلة الثالثة للعام الجامعي 2019/2020

أعلن أ. السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمشرف العام على مكتب التنسيق، صباح اليوم السبت، أن عدد المتقدمين لتنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 25 ألف طالب وطالبة للعام الجامعي 2019/2020.





وأكد رئيس قطاع التعليم بالوزارة على انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني دون أية شكاوي، موجهًا الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، مضيفًا إمكانية تغيير الرغبات حتى السابعة من مساء الأربعاء الموافق 28 أعسطس الجاري.



