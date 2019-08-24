"التعليم العالي": 25 ألف طالب يسجلون في تنسيق المرحلة الثالثة للعام الجامعي 2019/2020
السبت 24/أغسطس/2019 - 03:51 م
رضا سلامة
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أعلن أ. السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمشرف العام على مكتب التنسيق، صباح اليوم السبت، أن عدد المتقدمين لتنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 25 ألف طالب وطالبة للعام الجامعي 2019/2020.
وأكد رئيس قطاع التعليم بالوزارة على انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني دون أية شكاوي، موجهًا الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، مضيفًا إمكانية تغيير الرغبات حتى السابعة من مساء الأربعاء الموافق 28 أعسطس الجاري.
ومن الجدير بالذكر أن تنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات بدأ صباح اليوم السبت الموافق 24 أغسطس، ويستمر حتى الساعة السابعة من مساء الأربعاء الموافق 28 أغسطس الجارى، وسيتم فتح موقع التنسيق الالكتروني للطلاب الناجحين في الدور الأول للثانوية العامة هذا العام 2019 خلال الفترة من 24 إلى 28 أغسطس الجاري، وكذلك المتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية لتدوين رغباتهم، علما بأن نتيجة ترشيحات المرحلة الثالثة (الدور الأول) سيتم إرجاء إعلانها حتى يتم تسجيل رغبات الطلاب الناجحين في امتحانات (الدور الثاني) للثانوية العامة هذا العام 2019، ثم يتم إعلان نتيجة ترشيحات المرحلة كاملة.
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