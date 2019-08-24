تموين الفيوم: ضبط ٣ طن دقيق بلدى قبل تهريبه بتطون





تمكنت الحملة من ضبط ٥٢ شيكارة دقيق بلدي مدعم قبل تهريبه للسوق السوداء بمخزن تابع لمشروع جمعيتى بناحيه الغرق وتحرر محضر برقم ١٥٧٨٣ جنح اطسا، وتم ضبط عدد "١٠" شيكارة دقيق بلدى مدعم بمخزن تابع لبقال تموينى بعزبه خليل التابعة للغرق وتحرر محضر برقم ١٥٧٨٢ جنح إطسا بإجمالي الكميات "٢٦"شيكاره ووزن الشيكارة ٥٠ كيلو باجمالى ٣١٠٠ كيلو دقيق بلدي مدعم، واخطرت النيابه التى تولت التحقيق.

بناءً على تعليمات اللواء عصام سعد محافظ الفيوم بتكثيف الحملات التموينيه على الاسواق تمكنت اليوم السبت، حملة تحت أشراف المهندس سيد حرز الله وكيل مديرية تموين الفيوم وبرئاسة المهندس محمد إسماعيل مدير إدارة تموين تطون والمهندس جمعه السعدنى رئيس الرقابة المفتشين محمود فاروق واحمد كليب وسيف أحمد.