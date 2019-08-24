تموين الفيوم: ضبط ٣ طن دقيق بلدى قبل تهريبه بتطون
السبت 24/أغسطس/2019 - 03:49 م
ريهام على
Advertisements
Advertisements
بناءً على تعليمات اللواء عصام سعد محافظ الفيوم بتكثيف الحملات التموينيه على الاسواق تمكنت اليوم السبت، حملة تحت أشراف المهندس سيد حرز الله وكيل مديرية تموين الفيوم وبرئاسة المهندس محمد إسماعيل مدير إدارة تموين تطون والمهندس جمعه السعدنى رئيس الرقابة المفتشين محمود فاروق واحمد كليب وسيف أحمد.
تمكنت الحملة من ضبط ٥٢ شيكارة دقيق بلدي مدعم قبل تهريبه للسوق السوداء بمخزن تابع لمشروع جمعيتى بناحيه الغرق وتحرر محضر برقم ١٥٧٨٣ جنح اطسا، وتم ضبط عدد "١٠" شيكارة دقيق بلدى مدعم بمخزن تابع لبقال تموينى بعزبه خليل التابعة للغرق وتحرر محضر برقم ١٥٧٨٢ جنح إطسا بإجمالي الكميات "٢٦"شيكاره ووزن الشيكارة ٥٠ كيلو باجمالى ٣١٠٠ كيلو دقيق بلدي مدعم، واخطرت النيابه التى تولت التحقيق.
Advertisements
المزيد عن: مصر تموين الفيوم أخبار
- "تموين الفيوم": ضبط طن دقيق بلدي مدعم داخل مخبز سياحي بإطسا
- تموين الفيوم يضبط 2 طن دقيق مدعم قبل تهريبه للسوق السوداء (صور)
- تموين الفيوم تضبط طن دقيق بلدي مهرب بأطسا
- تموين الفيوم: ضبط ٨٠٠ كيلو دقيق بلدي مدعم قبل تهريبه للسوق السوداء
- تموين الفيوم يضبط 1600 كيلو دقيق مدعم
- تموين الفيوم: ضبط ١٦٠٠ كيلو دقيق بلدى مدعم قبل تهريبه
- ضبط ٦٦٠ كيلو دقيق مدعم خاص بالمستهلكين قبل تهريبه للسوق السوداء بسنورس
- ضبط نصف طن دقيق بلدي مدعم قبل تهريبه للسوق السوداء بيوسف الصديق في الفيوم
- تموين الفيوم: ضبط ٤٠٠ كيلو دقيق بلدي مدعم بداخل مخبز سياحي ببندرالفيوم ثان
- تموين الفيوم: ضبط ٦٥٠ كيلو دقيق بلدي قبل تهريبه للسوق السوداء بأبشواى