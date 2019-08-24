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اللجنة الخماسية تقرر إعادة تشكيل لجان الجبلاية

السبت 24/أغسطس/2019 - 03:42 م
اللجنة الخماسية تقرر إعادة تشكيل لجان الجبلاية
الدوري المصري
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أحمد الهواري ومحمد جمال
 
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أكد عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية التى تدير الاتحاد المصري لكرة القدم والمعتمدة من قبل الاتحاد الدولى لكرة القدم، أن جميع اللجان بالاتحاد سيتم تشكيلها خلال الأسبوع المقبل.

 

وقال عمرو الجناينى خلال المؤتمر الصحفي المقام باتحاد الكرة: "اللجنة الخماسية قررت إعادة تشكيل كافة اللجان وسيتم إعلان التشكيل الجديد الاسبوع الجاري".

 

وأضاف: "لم يحدث أي تشكيل لجان في الفترة الماضية".

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المزيد عن: مصر عمرو الجنايني اللجنة الخماسية الدوري المصري اخبار الرياضة اليوم
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