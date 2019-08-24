اللجنة الخماسية تقرر إعادة تشكيل لجان الجبلاية
السبت 24/أغسطس/2019 - 03:42 م
أحمد الهواري ومحمد جمال
Advertisements
Advertisements
أكد عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية التى تدير الاتحاد المصري لكرة القدم والمعتمدة من قبل الاتحاد الدولى لكرة القدم، أن جميع اللجان بالاتحاد سيتم تشكيلها خلال الأسبوع المقبل.
وقال عمرو الجناينى خلال المؤتمر الصحفي المقام باتحاد الكرة: "اللجنة
الخماسية قررت إعادة تشكيل كافة اللجان وسيتم إعلان التشكيل الجديد الاسبوع الجاري".
وأضاف: "لم يحدث أي تشكيل لجان في الفترة الماضية".
Advertisements
- فيفا يعلن أسماء اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة
- خبير لوائح لـ "الفجر الرياضي": اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة لن تستطيع الترشح فى الانتخابات المقبلة
- سر تأخر وصول وفد الفيفا إلى للجبلاية
- عاجل.. الجمعية العمومية ترفض اللجنة المؤقتة لإدارة الجبلاية (صور)
- 4 تحديات تواجه لجنة اتحاد الكرة الجديدة
- إتحاد الكرة يدرس تفعيل رخص المدربين المصريين في دول آسيا
- اتحاد الكرة يستقبل مندوب الفيفا خلال أيام من أجل "الفار"
- اجتماع في اتحاد الكرة لاعتماد تشكيل اللجنة بعد موافقة الفيفا
- اللجنة المكلفة لإدارة اتحاد الكرة تجتمع لأول مرة بمقر الجبلاية
- الجنايني يرد على معارضة الجمعية العمومية: هل يرضيكم ما وصلنا إليه؟