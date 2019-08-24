نشرة حوادث "الفجر".. تجديد حبس المتهم بتقطيع زوجته بـ"الساطور".. وزوجة للقاضي: جوزي "شاذ جنسيا"
السبت 24/أغسطس/2019 - 03:42 م
إيريني صفوت
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شهد الشارع المصري اليوم السبت، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، كما شهدت أروقة المحاكم، نظر بعض القضايا الهامة التي تشغل الرأي العام، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز تلك الأخبار:
عقاقير" و"منشطات جنسية".. حبس صيدلي لترويجه أدوية "محظورة" بمصر القديمة
ـ"80 شيكارة".. سقوط مفتش تموين لاتجاره في الدقيق البلدي المدعم بكفر الشيخ
من "بلبيس" لـ"منيا القمح".. حل لغز اختطاف طفل ومساومة أسرته بالشرقية
زوجة للقاضي: "اكتشفت إن جوزي شاذ جنسيا بعد 3 سنين جواز"
ننشر أسماء المحكوم عليهم في إعادة محاكمتهم بـ"أحداث الطالبية"
قطعها "نصفين" بالساطور.. تجديد حبس متهم بقتل زوجته في الهرم
في "اقتحام التبين".. النيابة تطلب أقصى عقوبة.. والدفاع يبدي استعدادًا للمرافعة.. ومتهم: لدي عجز
عقاقير" و"منشطات جنسية".. حبس صيدلي لترويجه أدوية "محظورة" بمصر القديمة
ـ"80 شيكارة".. سقوط مفتش تموين لاتجاره في الدقيق البلدي المدعم بكفر الشيخ
من "بلبيس" لـ"منيا القمح".. حل لغز اختطاف طفل ومساومة أسرته بالشرقية
زوجة للقاضي: "اكتشفت إن جوزي شاذ جنسيا بعد 3 سنين جواز"
ننشر أسماء المحكوم عليهم في إعادة محاكمتهم بـ"أحداث الطالبية"
قطعها "نصفين" بالساطور.. تجديد حبس متهم بقتل زوجته في الهرم
في "اقتحام التبين".. النيابة تطلب أقصى عقوبة.. والدفاع يبدي استعدادًا للمرافعة.. ومتهم: لدي عجز
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