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نشرة حوادث "الفجر".. تجديد حبس المتهم بتقطيع زوجته بـ"الساطور".. وزوجة للقاضي: جوزي "شاذ جنسيا"

السبت 24/أغسطس/2019 - 03:42 م
نشرة حوادث الفجر.. تجديد حبس المتهم بتقطيع زوجته بـالساطور.. وزوجة للقاضي: جوزي شاذ جنسيا
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إيريني صفوت
 
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شهد الشارع المصري اليوم السبت، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، كما شهدت أروقة المحاكم، نظر بعض القضايا الهامة التي تشغل الرأي العام، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز تلك الأخبار:

عقاقير" و"منشطات جنسية".. حبس صيدلي لترويجه أدوية "محظورة" بمصر القديمة
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