زوجة للقاضي: "اكتشفت إن جوزي شاذ جنسيا بعد 3 سنين جواز"
السبت 24/أغسطس/2019 - 02:44 م
زينب عطا
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أقامت زوجة دعوى خلع أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، ادعت فيها على زوجها شاذ جنسيا وإنها اكتشفت هذا بعد زواج دام 3 سنوات.
وقالت الزوجة "ه.م" إنها تزوجت من "ع.ك" منذ 3 سنوات واكتشفت من أول يوم في الزواج أنه لديه مشكلة مرضية تمنعه من أن يعيش حياة زوجية طبيعية وإنها تحملت الوضع وأقنعته أن يلجأ لطبيب لأن هناك بالتأكيد علاج لمشكلته.
وأضافت: تحملت الوضع لأسباب كثيرة وأولها إني لم أستطع أن اعترف لأحد بمشكلته ومن الأسباب أيضا أن والدي كان مريضًا ولم يكن يحتمل السماع لأي مشكلة، وبعد كل هذا التحمل أكتشف وعن طريق الصدفة إن زوجي شاذ جنسيا ويتواصل عن طريق مواقع التواصل مع شباب من أمثاله، وعند مواجهته كان رده أنه لا يستطيع أن يعترف بأنه ليس له ميول تجاه النساء وخاصة أمام أهله وليسكت الجميع قرر الزواج دون الإفصاح عن حقيقته.
وتابعت الزوجة: "دمر حياتي" وسرق أجمل سنين عمري حرمني من شعور الأمومة التي طالما انتظرتها، وطالبت "ه.م" المحكمة بكافات تعويضاتها وتعويض مادي كبير لما تسبب لها من أضرار نفسية.
وقالت الزوجة "ه.م" إنها تزوجت من "ع.ك" منذ 3 سنوات واكتشفت من أول يوم في الزواج أنه لديه مشكلة مرضية تمنعه من أن يعيش حياة زوجية طبيعية وإنها تحملت الوضع وأقنعته أن يلجأ لطبيب لأن هناك بالتأكيد علاج لمشكلته.
وأضافت: تحملت الوضع لأسباب كثيرة وأولها إني لم أستطع أن اعترف لأحد بمشكلته ومن الأسباب أيضا أن والدي كان مريضًا ولم يكن يحتمل السماع لأي مشكلة، وبعد كل هذا التحمل أكتشف وعن طريق الصدفة إن زوجي شاذ جنسيا ويتواصل عن طريق مواقع التواصل مع شباب من أمثاله، وعند مواجهته كان رده أنه لا يستطيع أن يعترف بأنه ليس له ميول تجاه النساء وخاصة أمام أهله وليسكت الجميع قرر الزواج دون الإفصاح عن حقيقته.
وتابعت الزوجة: "دمر حياتي" وسرق أجمل سنين عمري حرمني من شعور الأمومة التي طالما انتظرتها، وطالبت "ه.م" المحكمة بكافات تعويضاتها وتعويض مادي كبير لما تسبب لها من أضرار نفسية.
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