انطلاق معرض مصر الدولي "ايجي هيلث" 12 سبتمبر (صور)

انعقد اليوم السبت مؤتمرا صحفيا للإعلان عن تفاصيل معرض مصر الدولى للصحة "ايجي هيلث" فى دورة الثانية.





وقال وليد الكرداني، المدير التنفيذى للشركة المنظمة، إنه سوف يتم بدء معرض مصر الدولى للصحة دورته الثانية والمقرر بمركز مصر للمعارض الدولية ومركز المنارة للمؤتمرات الدولية خلال الفترة من 12 – 14 سبتمبر 2019 بحضور 32 دولة وأكثر من 250 شركة عارضة فى مجال المعدات الطبية وطب الأسنان بمشاركة إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة والأكاديمية الطبية العسكرية وتحت رعاية وزارة الصحة والسكان.





وأضاف، أن معرض "ايجى هيلث" يتميز هذا العام بالتوجه نحو القارة الإفريقية فى اطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية وتولى مصر لرئاسة الإتحاد الإفريقي.





ويهدف المعرض إلى ان يكون له دورا حيويا في تنشيط الحياة الأقتصادية ونقل التجارب والأفكار والأبتكارات العلمية مع تبادل الخبرات والمعرفة بين الشعوب والدول واستقطاب الأستثمارات، وتشجيع المنافسة بين الشركات والمؤسسا اإلنتاجية لالهتمام بجودة المنتج وتخفيض تكاليفه، ويعطي الفرصة للعارضين الدوليين لعرض منتجاتهم في سوق الشرق الوسط لعرض احدث الأجهزة الطبية ذات التكنولوجيا العالمية والتي تخدم العديد من التخصصات الطبية وإتاحة الفرصة لرجال االعمال لخلق عالقات تجارية مميزة، ويهدف المعرض إلى السعي المستمر لمواكبة أفضل التطورات التي يشهدها القطاع الطبي على المستوى العالمى.





ويوفر المعرض فرصة للزائرين من جميع الفئات والمستويات لالطالع على التطور التكنولوجى لجأجهزة الطبية، وأحدث الأساليب العالميةالمستخدمة وجذب المزيد من الأستثمارات الأجنبية، وعرض كل ما يتعلق بالطب والثقافة الصحية مما يؤدى إلى نقلة هائلة في مجال تقديم الخدمات الطبية المتميزة.





وعلى الهامش يقام خلال فترة المعرض المؤتمر الطبي الذى يهدف إلى وضع استراتيجية النهوض بالقطاع الطبي، والركيزة الأساسية للدفع قدما نحو تحقيق األهداف الصحية من خلال طرح أحدث الأساليب العلمية المستخدمة في التخصصات الطبية المختلفة بواسطة مجموعة متميزة من الطباء.



