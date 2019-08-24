فصل عاملين بأحد شواطئ الإسكندرية لاستغلال المصطفين (صور)

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شن اللواء جمال رشاد، وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، حملة على شواطئ القطاع الغربي، يعاونه المراقب العام وفريق من مفتشى المتابعة والمصايف بدأت الحملة بجولة تفقدية لشاطئ النخيل بأكتوبر لتفقد حاجز الأمواج والحالة العامة للشاطئ، ثم تم التوجه إلى شاطئ الهانوفيل العام، حيث تلاحظ إنضباط حالة الشاطئ ورضاء روادة عن الخدمة المقدمة.



كما توجهت الحملة إلى شاطئ الهانوفيل، حيث تم رصد فرض 2 جنيه رسوم لاستخدام دورات المياه وتم فرض غرامة على مستأجر الشاطئ والتنبيه على الرواد لعدم الخضوع لأى مخالفة أو ابتزاز قد يتعرضون له مع الابلاغ الفورى بواسطة خط الشكاوى، ثم توجه إلى شاطئ البيطاش العام، حيث شكى بعض رواد الشاطئ من فرض إكراميات بواسطة بعض عمال الشماسى وعلى الفور أمر سيادته بفصل هؤلاء العمال والتنبيه على مشرفى الشاطئ بضرورة أحكام السيطرة على عمال الشماسي.



وتم أثناء الجولة التأكد من وجود رقم الشكاوى على البوابات وأمر اللواء جمال رشاد بوضعه بمكان ظاهر ليتمكن الرواد من رؤيته.



من جهة أخرى قام مدير الإدارة العامة للمصايف، ومعه مدير الإدارة العامة للسياحة ومدير إدارة المتابعة يعاونهم مفتشى الإدارة، بالمرور على شواطئ القطاع الشرقى، حيث بدأت الحملة بشاطئ المندرة السياحى وتلاحظ إنضباط الشاطئ، ثم شاطئ المندرة (2) المميز الذى حقق مخالفة فرض 2 جنيه لاستخدام دورة المياه وفرض إكراميات، وتم إرجاع المبالغ المستحقة لأصحابها وفرض الغرامات المستحقة على المستأجر.



كما توجهت الحملة إلى شاطئ المندرة العام الذى حقق أيضا مخالفة إكراميات على الشماسى وتم الرجوع للسيد اللواء جمال رشاد الذى أمر بفصل العامل فورا وإرجاع المبالغ المستحقة لأصحابها، ثم شاطئ العصافرة المميز، حيث تلاحظ إنضباط الشاطئ ثم التوجه إلى شاطئ العصافرة خدمة لمن يطلبها، وأيضا حقق مخالفة فرض 2 جنيه على استخدام دورة المياه، ثم شاطئ ميامى العام وكان منضبطا فى تقديم الخدمة.



وتم أيضا المرور على شاطئ سيدى بشر الخدمة لمن يطلبها، وسيدى بشر (1) وسيدى بشر (2) وأبوهيف مميز، ثم أبو هيف خدمة لمن يطلبها، الذى حقق مخالفة بيع تذاكر بأزيد من أسعارها، وتم ارجاع المبالغ المحصلة بغير وجه حق لأصحابها وفرض الغرامة المستحقة وأخيرًا شاطئ أبو هيف (2) الخدمة لمن يطلبها، وحقق أيضا مخالفة فرض مبلغ 2 جنيه على دورة المياه.