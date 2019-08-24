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قصف صاروخي يستهدف مطار معتيقة بليبيا

السبت 24/أغسطس/2019 - 02:29 م
قصف صاروخي يستهدف مطار معتيقة بليبيا
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ترجمة: دينا الشريف
 
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قال المطار وشاهد عيان أن صاروخًا أصاب ساحة انتظار سيارات المطار الليبي الوحيد في طرابلس اليوم السبت مما أجبر الرحلات الجوية على الهبوط لمدة ثلاث ساعات تقريبا قبل استئناف العمليات.

وقال المطار على موقعه على شبكة الإنترنت: "أن مطار "معتيقة" تعرض لصاروخ، تزامن مع وصول رحلتين."

وقال شاهد: "كنت داخل الصالة أحجز رحلة... ثم سمعت انفجارًا هائلًا."

وأضاف: "كانت هناك فوضى كبيرة وكان الناس يحاولون الهرب، ورأيت عددًا من السيارات متوقفة أمام المحطة التالفة ".

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