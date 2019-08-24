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مسؤول: محكمة جنوب إفريقيا تحتجز طائرة طيران تنزانيا في جوهانسبرج

السبت 24/أغسطس/2019 - 01:20 م
مسؤول: محكمة جنوب إفريقيا تحتجز طائرة طيران تنزانيا في جوهانسبرج
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ترجمة - منة الشريف
 
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قال مسؤول كبير إن طائرة مملوكة لشركة طيران تنزانيا تم إحتجازها من قبل محكمة في جنوب إفريقيا في جوهانسبرغ.

وقال السكرتير الدائم بوزارة الأشغال والنقل والاتصالات ليونارد تشاموريو في بيان إن الطائرة التابعة لشركة طيران تنزانيا المحدودة (ATCL) كانت محتجزة بأوامر من محكمة غوتنغ العليا في جوهانسبرج.

وكانت الطائرة التي كانت في رحلة تجارية مقررة بين دار السلام وجوهانسبرغ محتجزة في أو آر، المطار الدولي في جوهانسبرغ.

وقال البيان "وفقا للتقارير التي تلقتها الحكومة من سفيرنا في جنوب افريقيا، فإن الطائرة محتجزة بناء على أمر من محكمة غوتنغ العليا في جوهانسبرغ".

وأضاف البيان أن الحكومة من خلال المدعي العام تقوم بمتابعة القضية حتى يتم إطلاق الطائرة على الفور وتواصل رحلاتها.

وقال البيان "يعتذر وزير الأشغال والنقل والاتصالات للركاب الذين كانوا من المقرر أن يسافروا من جوهانسبرج إلى دار السلام بسبب الإزعاج الذي حدث".

كما أطلقت شركة طيران تنزانيا المحدودة رحلتها الأولى إلى جوهانسبرغ عاصمة جنوب إفريقيا في يونيو من هذا العام، وهي خطوة وصفها مسؤولو الشركة بأنها تهدف إلى تعزيز العلاقات بين البلدين.

وقال نائب وزير الأشغال والنقل والاتصالات إلياس كوانديكوا إن طريق جنوب إفريقيا أمر حيوي لتعزيز العلاقات بين البلدين.

وقال كوانديكوا إن الطريق الجديد سيساعد في تقليل الوقت الذي يقضيه الركاب الذين اضطروا للاتصال عبر إما إثيوبيا أو كينيا.

كما قال إيمانويل كوروسو، رئيس مجلس إدارة شركة طيران تنزانيا المحدودة، إن جنوب إفريقيا كانت سوقًا مهمًا للغاية، لا سيما في قطاع السياحة.

وأعطى الرئيس جون ماجوفولي الأولوية للاستثمار في طيران تنزانيا عندما تولى منصبه في عام 2015، متعهدًا بإحياء شركة النقل الخاسرة بسبب القدرة على تعزيز قطاع السياحة الحيوي، وهو أحد كبار مصدري العملات الأجنبية.

ومنذ ذلك الحين اشترت ماجوفولي ثماني طائرات جديدة لشركة الطيران الوطنية، منها ست طائرات تم تسليمها بالفعل.

كما كان لدى شركة الطيران طائرة واحدة فقط قبل أن يبدأ ماجوفولي في حملة الاستثمار في عام 2016.
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