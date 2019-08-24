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رئيس طاقة البرلمان: توصيل الغاز الطبيعي للمنازل يوفر مليارات الدولة

السبت 24/أغسطس/2019 - 01:09 م
رئيس طاقة البرلمان: توصيل الغاز الطبيعي للمنازل يوفر مليارات الدولة
الغاز
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عبداللطيف هيبة
 
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أكد النائب طلعت السويدي، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن استهداف وزارة البترول الانتهاء من توصيل الغاز الطبيعي إلى كافة المنازل على مستوى الجمهورية المهيأة لذلك خلال عامين واستكمال باقي العقارات غير المهيأة بعد الانتهاء من توصيل المياه والكهرباء إليها إنما هو دليل على نجاح وزارة البترول بقيادة المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى بسرعة توصيل الغاز الطبيعي إلى المنازل على مستوى الجمهورية.

وأوضح "السويدي" في بيان اليوم السبت، أن توصيل الغاز الطبيعي إلى المنازل يوفر المليارات من الجنيهات لصالح الخزانة العامة للدولة للحد من استخدامات أسطوانات البوتاجاز.

وأشاد رئيس لجنة الطاقة والبيئة، بنجاح وزارة البترول فى الانتهاء من توصيل الغاز الطبيعي لـ 1.2 مليون منزل، بالتقسيط وذلك دون مقدم خلال العام الماضي إضافة إلى وجود ما يقرب من 10 ملايين منزل جرى توصيل الغاز الطبيعي إليها اضافة الى إن الوزارة تستهدف توصيل الغاز الطبيعي إلى 1.3 مليون منزل هذا العام بنظام التقسيط.
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