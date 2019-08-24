انقلاب في مانشستر يونايتد ضد بول بوجبا
السبت 24/أغسطس/2019 - 11:45 ص
الفجر الرياضي
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انقلب نجوم مانشستر يونايتد الإنجليزي ضد بول بوجبا نجم الفريق وتضامنوا مع ماركوس راشفورد بشأن تسديد ركلات الجزاء في المباريات المقبلة.
وظهرت أزمة في مباراة اليونايتد مع وولفرهامبتون
ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي بعدما تناقش اللاعبان بشأن تنفيذ ركلة
الجزاء، والتي أهدرها فيما بعد بوجبا وتعرض على إثرها لهجوم عنصري.
وكشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية
عن أن النرويجي أولي جونار سولسكاير مدرب مانشستر يونايتد ولم يحسم الجدل بين اللاعبين
بشأن تسديد ركلات الجزاء وترك الأمر لبوجبا وراشفورد للاختيار بينهما في الملعب.
وأوضحت أن نجوم اليونايتد يريدون أن يكون راشفورد
هو المسدد الأول لركلات الجزاء هذا الموسم، لاسيما بعد الركلة المثيرة للجدل التي أهدرها
بوجبا أمام وولفرهامبتون.
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