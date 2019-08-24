التحالف العربي: تدمير طائرتين مسيّرتين حوثيتين باتجاه خميس مشيط
السبت 24/أغسطس/2019 - 11:51 ص
وكالات
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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الذي تقوده المملكة العربية السعودية، عن نجاح الدفاعات السعودية، اليوم السبت، في اعتراض وتدمير طائرتين مسيّرتين أُطلقتا باتجاه المملكة من الأراضي اليمنية.
وقال التحالف في بيان رسمي، إن "الطائرتين
المسيّرتين أطلقتهما ميليشيات الحوثي الإرهابية على خميس مشيط، جنوب السعودية".
وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن، أعلن
الخميس الماضي اعتراضه وإسقاطه طائرتين دون طيار، أطلقتهما ميليشيا الحوثي من محافظة
عمران شمال العاصمة اليمنية صنعاء، باتجاه السعودية.
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