ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

مدرب حراس ليفربول يزيد الغموض حول عودة أليسون بيكر

السبت 24/أغسطس/2019 - 11:50 ص
مدرب حراس ليفربول يزيد الغموض حول عودة أليسون بيكر
أليسون بيكر
Advertisements
طباعة
الفجر الرياضي
 
Advertisements

تعرض لفريق ليفربول لصدمة جديدة قبل مباراة أرسنال اليوم في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

 

وكشف جون أتربيرج مدرب حراس نادي ليفربول عن أن الحارس أليسون بيكر يواصل التأهيل كل يوم دون استخدام ساقه لأن الوضع صعب جدًا

 

وأضاف مدرب الحراس عن موعد عودة أليسون : "لم يمنحنا الأطباء وقتًا محددًا لأنه من الصعب تحديد مدى سرعة شفاء الحارس البرازيلي لكن هناك فترة توقف دولي قادمة، وعلينا أن ننتظر لمعرفة مدى الوقت الذي يحتاجه أليسون للعودة".

 

وأصيب أليسون بيكر أمام نورويتش سيتي في افتتاح الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم وقد يغيب عن المباريات لمدة شهرين.


Advertisements
المزيد عن: محمد صلاح ليفربول اليسون بيكر الدوري الانجليزي ارسنال اخبار ليفربول اليوم
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل تؤيد استمرار سيد عبد الحفيظ في منصب مدير الكرة بالأهلي؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري السعودي 2019-2020
الفتح
-
x
17:50
-
الشباب
الفيصلي
-
x
18:10
-
الفيحاء
الوحدة
-
x
19:50
-
الإتفاق
الدوري الإنجليزي الممتاز
نوريتش سيتي
-
x
13:30
-
إيفرتون
مانشستر يونايتد
-
x
16:00
-
كريستال بالاس
واتفورد
-
x
16:00
-
وست هام يونايتد
ليفربول
-
x
18:30
-
آرسنال
الدوري الإسباني
ريال مدريد
-
x
19:00
-
بلد الوليد
سيلتا فيغو
-
x
21:00
-
فالنسيا
دوري أبطال إفريقيا
النجم الرياضي الساحلي - تونس
-
x
20:00
-
هافيا كوناكري - غينيا
الرجاء الرياضي - المغرب
-
x
21:00
-
بريكاما يونايتد - غامبيا
ديكيداها أف سي - الصومال
-
x
21:00
-
الزمالك - مصر
الدوري الإيطالي
بارما
-
x
18:00
-
يوفنتوس
فيورنتينا
-
x
20:45
-
نابولي
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
ايتول دو كونجو - الكونجو
-
x
18:00
-
بيراميدز - مصر