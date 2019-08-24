مدرب حراس ليفربول يزيد الغموض حول عودة أليسون بيكر

تعرض لفريق ليفربول لصدمة جديدة قبل مباراة أرسنال اليوم في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكشف جون أتربيرج مدرب حراس نادي ليفربول عن أن الحارس أليسون بيكر يواصل التأهيل كل يوم دون استخدام ساقه لأن الوضع صعب جدًا

وأضاف مدرب الحراس عن موعد عودة أليسون : "لم يمنحنا الأطباء وقتًا محددًا لأنه من الصعب تحديد مدى سرعة شفاء الحارس البرازيلي لكن هناك فترة توقف دولي قادمة، وعلينا أن ننتظر لمعرفة مدى الوقت الذي يحتاجه أليسون للعودة".

وأصيب أليسون بيكر أمام نورويتش سيتي في افتتاح الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم وقد يغيب عن المباريات لمدة شهرين.