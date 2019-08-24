أمن المنيا يكثف جهوده لضبط عصابة سرقت 900 ألف جنيه بأبوقرقاص

تكثف وحدة مباحث مركز أبوقرقاص جنوب محافظة المنيا برئاسة المقدم محمد عصمت رئيس المباحث من فك لغز سرقة 900 ألف جنيه، وسيارة ربع.





تلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارا من اللواء مجدي سالم مدير المباحث بورود بلاغ الي مركز شرطة أبوقرقاص بقيام مجهولين بسرقة مبلغ مالي وسيارة ربع نقل بيج اللون وتبين أن المبلغ المستولى عليه 900 ألف جنيه.





وبإنتقال ضباط وحدة مباحث المركز برئاسة المقدم محمد عصمت رئيس المباحث تبين ان السيارة المسروقة ملك ل " ع. ج. ك" 63 عامًا سائق ومقيم بمركز بنى مزار حال قيامة بتوصيل مبلغ قدرة 900 الف جنيه من مركز بني مزار لأحد الأشخاص الكائنين بمركز أبوقرقاص جنوبي المحافظة، تعرض لسطو عصابي تمكنوا من سرقه السيارة والمبلغ المودع معه.



