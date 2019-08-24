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"في الجون" ينافس للحصول على منحة الأفلام الطويلة بمهرجان "الجونة"

السبت 24/أغسطس/2019 - 11:18 ص
في الجون ينافس للحصول على منحة الأفلام الطويلة بمهرجان الجونة
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الفجر الفني
 
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اختار مهرجان "الجونة السينمائي" مشروع فيلم "في الجون" للمخرج تامر عشري من بين 133 مشروعًا للمنافسة في دورته الثالثة ضمن القائمة النهائية للمشروعات الروائية الطويلة في مرحلة التطوير، وذلك من 19 وحتى 27 سبتمبر المقبل.

 الفيلم هو تعاون إنتاجي بين شركة ريد ستار، Bee Media Productions، وBamyan Media لـ وشارك في كتابة سيناريو المشروع الكاتب المغربي جمال بلماهي مؤلف فيلم "ياخيل الله " الحاصل على أكثر من 18 جائزة دولية من مختلف المهرجانات الأوروبية والأميركية.، ليصبح أول تعاون مصري مغربي مع الكاتب.

كما سينافس فيلم "في الجون" للحصول على منحة التطوير في الدورة الخامسة من سوق ومنتدى مهرجان مالمو للسينما العربية في الفترة ما بين 5 وحتى 8 أكتوبر، وذلك بعد اختياره من بين 54 مشروعًا روائي طويل، ليسافر ممثلو المشروعات لحضور المنتدى وعرض مشروعاتهم أمام لجنة التحكيم المشكلة من صفوة خبراء الصناعة السينمائية.

وكان مشروع الفيلم قد شارك في منحة ميدي تالنت بمارسيليا، حيث عمل المخرج تامرعشري على معالجة الفيلم لمدة سنة.

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