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بعد الحكم بحبسه.. طليقة أحمد الفيشاوي تحرك دعوى قضائية جديدة ضده

السبت 24/أغسطس/2019 - 11:11 ص
بعد الحكم بحبسه.. طليقة أحمد الفيشاوي تحرك دعوى قضائية جديدة ضده
الفيشاوي وطليقته
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الفجر الفني
 
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هند الحناوى تلجأ للقضاء ضد طليقها احمد الفيشاوى  بتهمة السب والقذف على مواقع التواصل الاجتماعى

فى تصريحات صحفية وإعلامية قالت مهندسة الديكور هند الحناوي، أنها قامت بتحريك دعوى قضائية عبر محاميها المستشار شعبان سعيد، ضد طليقها ووالد ابنتها أحمد الفيشاوي.

واتهمته هند الحناوي، الفيشاوي، بالسب والقذف ومطالبته بتعويض مادى كبير لما لحق بها من أضرار بالغة بسبب تعرضه لها عبر مواقع التواصل الاجتماعى دون أى دوافع إلا لحصولها على حكم نهائى بحبسه لامتناعه عن سداد نفقة ابنته لينا منذ فترة كبيرة، رغم علمه وتوقيعه وموافقته بأن تدرس فى لندن عاصمة انجلترا وهو نفس المكان الذى ستناقش فيه هند الحناوى رسالتها للحصول على الدرجة العلمية الدكتوراه.

 وأشارت "الحناوي" أنها لن ترد على "الفيشاوي" بطريقته وبينهما القضاء، وناشدت هند الحناوي، نقابة الممثلين ونقيبها وكافة جهات الدولة فى سرعة تنفيذ العدالة واعلاء كلمة القانون بتسليم المتهم أحمد الفيشاوى لمباحث تنفيذ الأحكام لدفع النفقة ووقتها كل شىء سينتهى لأنها لاتريد حبسه ولن يرضيها وأخلاقها أن يسجن والد ابنتها رغم أن الحكم نهائى وبات، وأشارت الحناوى، أن طليقها يمتلك ثروة طائلة فى البنوك ورغم ذلك يتهرب من الانفاق على ابنته ويعانى مشاكل كبرى من الضرائب فى مصر.



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