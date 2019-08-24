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"السكة الحديد" تخصص رقم لشكاوي ومقترحات حجز التذاكر

السبت 24/أغسطس/2019 - 10:18 ص
السكة الحديد تخصص رقم لشكاوي ومقترحات حجز التذاكر
صورة أرشيفية
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كرستينا عياد
 
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أعلن المهندس أشرف رسلان رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، توفير شركة ترانس اي تي الذراع التكنولوجي للهيئة، ووزارة النقل خدمة واتس آب على رقم ٠١٠٩٥٤٤٤٤٠٧ لاستقبال الشكاوي والمقترحات الخاصة ببرنامج حجز التذاكر.

وقال إن ذلك يأتي في إطار دعم مبادرة تحسين مستوي الخدمة المقدمة لجمهور الركاب وتحقيق استجابة سريعة لشكاوي الركاب.
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