طرح بوستر جديد لفيلم النجم هيرثيك روشان المنتظر "war"

نشر النجم الشاب تايجر شروف، بوستر دعائي جديد لفيلمه المرتقب مع النجم هيرثيك روشان، war، وذلك على حسابه الخاص على موقع انستجرام.

ونقل منشور البوستر موقع إنديا توداي، الذي ذكر أن الفيلم سيكون من إخراج الكاتب والمخرج الهندي Siddharth Anand، وسيتم طرحه رسميا بصالات العرض في الثاني من أكتوبر القادم.





وسبق أن أعلن مخرج الفيلم، Siddharth Anand عن أن هذا الفيلم سيكون الأول بتاريخ بوليوود الذي يتم تصويره في الدائرة القطبية الشمالية المجمدة.