ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

تريزيجيه يتجاوز النصف مليار جنيه في 3 مباريات بالدوري الإنجليزي

السبت 24/أغسطس/2019 - 10:01 ص
تريزيجيه يتجاوز النصف مليار جنيه في 3 مباريات بالدوري الإنجليزي
تريزيجيه
Advertisements
طباعة
الفجر الرياضي
 
Advertisements

ارتفعت القيمة التسويقية للمصري محمود حسن تريزيجيه لاعب أستون فيلا الإنجليزي ووصلت إلى 30 مليون يورو ما يعادل 550 مليون جنيه مصر بعد المباراة الثالثة مع فريقه أمام إيفرتون والتي انتهت بفوز فيلا بهدفين نظيفين.

 

وأعلن مركز الدراسات الرياضية السويسرى cies الشريك التعليمى للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" ارتفاع قيمة محمود تريزيجيه التسويقية والتي كانت قد توقفت عند 6 ملايين يورو وفقًا  لتصنيف ترانسفير ماركت عندما كان لاعبًا في قاسم باشا التركي.

 

وشارك محمود تريزيجيه في 85 دقيقة خلال مباراة أستون فيلا أمام إيفرتون ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

 

 

 

Advertisements
المزيد عن: فريق استون فيلا تريزيجيه الدوري الانجليزي استون فيلا اخبار الرياضة
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل تؤيد استمرار سيد عبد الحفيظ في منصب مدير الكرة بالأهلي؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري السعودي 2019-2020
الفتح
-
x
17:50
-
الشباب
الفيصلي
-
x
18:10
-
الفيحاء
الوحدة
-
x
19:50
-
الإتفاق
الدوري الإنجليزي الممتاز
نوريتش سيتي
-
x
13:30
-
إيفرتون
مانشستر يونايتد
-
x
16:00
-
كريستال بالاس
واتفورد
-
x
16:00
-
وست هام يونايتد
ليفربول
-
x
18:30
-
آرسنال
الدوري الإسباني
ريال مدريد
-
x
19:00
-
بلد الوليد
سيلتا فيغو
-
x
21:00
-
فالنسيا
دوري أبطال إفريقيا
النجم الرياضي الساحلي - تونس
-
x
20:00
-
هافيا كوناكري - غينيا
الرجاء الرياضي - المغرب
-
x
21:00
-
بريكاما يونايتد - غامبيا
ديكيداها أف سي - الصومال
-
x
21:00
-
الزمالك - مصر
الدوري الإيطالي
بارما
-
x
18:00
-
يوفنتوس
فيورنتينا
-
x
20:45
-
نابولي
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
ايتول دو كونجو - الكونجو
-
x
18:00
-
بيراميدز - مصر