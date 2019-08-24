تريزيجيه يتجاوز النصف مليار جنيه في 3 مباريات بالدوري الإنجليزي

ارتفعت القيمة التسويقية للمصري محمود حسن تريزيجيه لاعب أستون فيلا الإنجليزي ووصلت إلى 30 مليون يورو ما يعادل 550 مليون جنيه مصر بعد المباراة الثالثة مع فريقه أمام إيفرتون والتي انتهت بفوز فيلا بهدفين نظيفين.

وأعلن مركز الدراسات الرياضية السويسرى cies الشريك التعليمى للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" ارتفاع قيمة محمود تريزيجيه التسويقية والتي كانت قد توقفت عند 6 ملايين يورو وفقًا لتصنيف ترانسفير ماركت عندما كان لاعبًا في قاسم باشا التركي.

وشارك محمود تريزيجيه في 85 دقيقة خلال مباراة أستون فيلا أمام إيفرتون ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.