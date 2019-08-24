إيران تختبر إطلاق صاروخ جديد
السبت 24/أغسطس/2019 - 10:05 ص
ترجمة منار طارق
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صرح قائد الحرس الثوري الإيراني القوي إنهم نجحوا في اختبار "صاروخ جديد" وسط توترات متنامية مع الولايات المتحدة وتفكيك الاتفاق النووي مع القوى العالمية.
وقد تحدث الجنرال تسنيم سلامي لوكالة أنباء تسنيم شبه الرسمية، المقربة من الحرس، لمجموعة من رجال الدين اليوم السبت حول تجربة الصاروخ في اليوم السابق. ووصفه بأنه "أحد الأيام الناجحة للأمة"، لكنه لم يعط أي تفاصيل أخرى حول السلاح أو الاختبار نفسه.
منذ عام 1992، طورت إيران صناعة دفاع محلية. يوم الخميس، أطلق الرئيس الإيراني حسن روحاني رسميًا نظام صاروخي للدفاع الجوي الإيراني، وهو البافار 373.
أعادت الولايات المتحدة فرض العقوبات على إيران بعد انسحابها من الاتفاق النووي لعام 2015 بسبب المخاوف من برنامج الصواريخ الإيراني والنفوذ الإقليمي. وقالت إدارة ترامب إن الاتفاق لم يفعل ما يكفي للحد من برنامج الصواريخ الباليستية الإيرانية.
وقد تحدث الجنرال تسنيم سلامي لوكالة أنباء تسنيم شبه الرسمية، المقربة من الحرس، لمجموعة من رجال الدين اليوم السبت حول تجربة الصاروخ في اليوم السابق. ووصفه بأنه "أحد الأيام الناجحة للأمة"، لكنه لم يعط أي تفاصيل أخرى حول السلاح أو الاختبار نفسه.
منذ عام 1992، طورت إيران صناعة دفاع محلية. يوم الخميس، أطلق الرئيس الإيراني حسن روحاني رسميًا نظام صاروخي للدفاع الجوي الإيراني، وهو البافار 373.
أعادت الولايات المتحدة فرض العقوبات على إيران بعد انسحابها من الاتفاق النووي لعام 2015 بسبب المخاوف من برنامج الصواريخ الإيراني والنفوذ الإقليمي. وقالت إدارة ترامب إن الاتفاق لم يفعل ما يكفي للحد من برنامج الصواريخ الباليستية الإيرانية.
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