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إيرانيون في باريس: "ظريف إرهابي، اطردوه"

السبت 24/أغسطس/2019 - 10:02 ص
إيرانيون في باريس: ظريف إرهابي، اطردوه
جانب من الاحتجاجات
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وكالات
 
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شهدت العاصمة الفرنسية باريس تظاهرة احتجاجية، لإيرانيين يطالبون بطرد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف من باريس احتجاجاً على الزيارة التي تسوق لنظام الملالي الإرهابي.

 

وقام بالتظاهرة الاحتجاجية طالب أبناء الجالية الإيرانية في فرنسا وأنصار من المقاومة الإيرانية ومنظمات حقوق الإنسان.

 

وقدرت منظمات مشاركة المئات من الإيرانيين في التظاهرة الاحتجاجية التي اقيمت في الساعات الأولى من صباح الجمعة 23 أغسطس في ساحة تروكادرو في باريس.

 

وحمل المتظاهرون لافتة كبيرة كتب عليها "اطردوا ظريف" وهم يهتفون: "ظريف إرهابي، اطردوه".

 

وكتب على إحدى اللافتات التي كان يحملها المتظاهرون "أوقفوا منح تنازلات لنظام الملالي" كما كتب على لافتة أخرى "أغلقوا وكر تجسس الملالي في أوروبا".

 

وكانت فرنسا المحطة الأخيرة في جولة ظريف الأوروبية في الأيام القليلة الماضية حيث قوبلت زيارته لفنلندا والسويد والنرويج باحتجاجات عنيفة وصاخبة من قبل الإيرانيين في هذه البلدان، وتصدرت قضايا انتهاكات حقوق الإنسان في إيران ودور نظام الملالي في الإرهاب وخلق الأزمات في المنطقة.

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