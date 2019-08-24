نيكي : اليابان وأمريكا تتوصلان لإطار اتفاق تجاري
السبت 24/أغسطس/2019 - 09:59 ص
وكالات
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قالت صحيفة نيكي التجارية اليابانية يوم السبت إن الولايات المتحدة واليابان توصلتا إلى الإطار العام لاتفاق تجاري مع إبقاء الولايات المتحدة للتعريفات الجمركية على السيارات اليابانية ولكن مع خفض طوكيو للتعريفات على لحوم الأبقار والخنازير الواردة من الولايات المتحدة.
وأضافت الصحيفة أن الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر ووزير الاقتصاد الياباني توشيميتسو موتيجي توصلا للاتفاق يوم الجمعة في واشنطن وسيتم إعلانه خلال اجتماع من المتوقع أن يعقد بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي يوم الأحد على هامش اجتماع قمة مجموعة السبع في بياريتس بفرنسا.
ويأتي هذا التقرير بعد فترة وجيزة من إبلاغ موتيجي الصحفيين في واشنطن إنه ولايتزر حققا ”تقدما كبيرا“ في محادثاتهما.
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