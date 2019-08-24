ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

نيكي : اليابان وأمريكا تتوصلان لإطار اتفاق تجاري

السبت 24/أغسطس/2019 - 09:59 ص
نيكي : اليابان وأمريكا تتوصلان لإطار اتفاق تجاري
اليابان وأمريكا تتوصلان لإطار اتفاق تجاري
Advertisements
طباعة
وكالات
 
Advertisements
 قالت صحيفة نيكي التجارية اليابانية يوم السبت إن الولايات المتحدة واليابان توصلتا إلى الإطار العام لاتفاق تجاري مع إبقاء الولايات المتحدة للتعريفات الجمركية على السيارات اليابانية ولكن مع خفض طوكيو للتعريفات على لحوم الأبقار والخنازير الواردة من الولايات المتحدة.

وأضافت الصحيفة أن الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر ووزير الاقتصاد الياباني توشيميتسو موتيجي توصلا للاتفاق يوم الجمعة في واشنطن وسيتم إعلانه خلال اجتماع من المتوقع أن يعقد بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي يوم الأحد على هامش اجتماع قمة مجموعة السبع في بياريتس بفرنسا.

ويأتي هذا التقرير بعد فترة وجيزة من إبلاغ موتيجي الصحفيين في واشنطن إنه ولايتزر حققا ”تقدما كبيرا“ في محادثاتهما.
Advertisements
المزيد عن: الوزراء
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري السعودي 2019-2020
الفتح
-
x
17:50
-
الشباب
الفيصلي
-
x
18:10
-
الفيحاء
الوحدة
-
x
19:50
-
الإتفاق
الدوري الإنجليزي الممتاز
نوريتش سيتي
-
x
13:30
-
إيفرتون
مانشستر يونايتد
-
x
16:00
-
كريستال بالاس
واتفورد
-
x
16:00
-
وست هام يونايتد
ليفربول
-
x
18:30
-
آرسنال
الدوري الإسباني
ريال مدريد
-
x
19:00
-
بلد الوليد
سيلتا فيغو
-
x
21:00
-
فالنسيا
دوري أبطال إفريقيا
النجم الرياضي الساحلي - تونس
-
x
20:00
-
هافيا كوناكري - غينيا
الرجاء الرياضي - المغرب
-
x
21:00
-
بريكاما يونايتد - غامبيا
ديكيداها أف سي - الصومال
-
x
21:00
-
الزمالك - مصر
الدوري الإيطالي
بارما
-
x
18:00
-
يوفنتوس
فيورنتينا
-
x
20:45
-
نابولي
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
ايتول دو كونجو - الكونجو
-
x
18:00
-
بيراميدز - مصر