وفاة وزير المالية الهندي السابق عن عمر يناهز 66 عامًا
السبت 24/أغسطس/2019 - 09:53 ص
ترجمة منار طارق
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توفي آرون جايتلي، وزير المالية الهندي السابق وعضو رئيسي في حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي الأولى عن عمر يناهز 66 عامًا>
وأعلن بيان صادر عن معهد عموم الهند للعلوم الطبية وفاة جيتلي اليوم السبت. تم نقله إلى مستشفى في نيودلهي منذ أسبوعين بعد أن اشتكى من ضيق التنفس والأرق.
شغل جايتلي حقيبة التمويل في حكومة مودي التي يقودها الهندوس من عام 2014 وحتى هذا العام لكنه اختار عدم الترشح لإعادة انتخابه في مايو بسبب سوء الحالة الصحية.
كان جيتلي مصابا بمرض السكري وأجري جراحة لعلاج البدانة في عام 2014، كما اجري عملية زرع كلى في عام 2018 وسافر إلى الولايات المتحدة في يناير الماضي للحصول على رعاية طبية غير محددة.
وأعلن بيان صادر عن معهد عموم الهند للعلوم الطبية وفاة جيتلي اليوم السبت. تم نقله إلى مستشفى في نيودلهي منذ أسبوعين بعد أن اشتكى من ضيق التنفس والأرق.
شغل جايتلي حقيبة التمويل في حكومة مودي التي يقودها الهندوس من عام 2014 وحتى هذا العام لكنه اختار عدم الترشح لإعادة انتخابه في مايو بسبب سوء الحالة الصحية.
كان جيتلي مصابا بمرض السكري وأجري جراحة لعلاج البدانة في عام 2014، كما اجري عملية زرع كلى في عام 2018 وسافر إلى الولايات المتحدة في يناير الماضي للحصول على رعاية طبية غير محددة.
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