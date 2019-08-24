الهلال الأحمر الإماراتي يقدم مساعدات غذائية على اهالي مديرية ساه بوادي حضرموت

قدمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي مساعدات غذائية على اهالي مديرية ساه إحدى المناطق النائية بمحافظة حضرموت، وذلك في إطار استمرارا البرنامج الإنساني الذي تقوم به دولة الامارات العربية المتحدة ضمن سلسلة من الحملات نفذتها الهيئة للدعم الإنساني في عموم حضرموت إضافة لوصولها إلى مناطق نائية مكتظة تعاني الأسر فيها من وضع إنساني ومعيشي صعب للغاية.

وفي هذا الشأن وزعت الهيئة اليوم عدد ( 400) سلة غذائية بمعدل( 32 طن و 320 كيلو )، مستهدفاً ( 2000 ) فردا من الاسر الفقيرة والمحتاجة في مديرية ساه بوادي حضرموت شملت الاحتياجات الأساسية من المواد التموينية الضرورية.

وأسهمت تلك المساعدات الغذائية في التخفيف من معاناة الكثير من الأسر جراء تدهور اقتصاد البلاد وارتفاع أسعار المواد الغذائية والاحتياجات المجتمعية، حيث أشادت الأسر المستفيدة، بجهود دولة الامارات العربية المتحدة وذراعها الإنساني في اليمن هيئة الهلال الأحمر الاماراتي بما تقدمة من مساعدات في مختلف المجالات، خاصة ما يمس منها حياة الناس المعيشية بشكل مباشر.

يذكر أن عدد السلال الغذائية، التي تم توزيعها منذ بداية "عام التسامح"، بلغت، (24129 ) سلة غذائية بمعدل ( 1,949 طن و 623.2 كيلو )، استهدفت، ( 120645 ) فرداً من الأسر المحتاجة والمتضررة في محافظة حضرموت .