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اليوم.. طلاب الثانوية العامة دور ثان يؤدون امتحاني علم النفس والكيماء

السبت 24/أغسطس/2019 - 07:42 ص
اليوم.. طلاب الثانوية العامة دور ثان يؤدون امتحاني علم النفس والكيماء
أرشيفية
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يؤدي طلاب الثانوية العامة امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي (2018 /2019) بشعبة العلمي (علوم - رياضيات) امتحان في مادة الكيمياء، وطلاب الشعبة الأدبية الامتحان في مادة علم النفس والاجتماع.

وانطلقت السبت 17 أغسطس الجارى امتحانات الدور الثانى من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة، ويبلغ إجمالى الطلبة الذين لهم حق دخول الدور الثانى 124436 طالبًا وطالبة موزعين على 278 لجنة فى جميع المحافظات.

وتنطلق اليوم المرحلة الثالثة للطلاب الناجحين في الدور الأول للثانوية العامة هذا العام 2019 من خلال مكتب التنسيق وكذلك المتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية لتدوين رغباتهم.

وكانت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أعلنت بدء تنسيق باقى الطلاب الناجحين فى الدور الأول للثانوية العامة 2019 ضمن أعمال المرحلة الثالثة من التنسيق بحد أدنى 50% للشعبتين العلمية والأدبية، وكذلك المتخلفين عن مرحلتى التنسيق الأولى والثانية، عقب إعلان نتيجة تحويلات تقليل الاغتراب.

وأضافت الوزارة، أنه من المقرر إرجاء نتيجة المرحلة الثالثة من التنسيق "الدور الأول" حتى تسجيل رغبات الطلاب الناجحين فى امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة، ثم يتم إعلان نتيجة ترشيحات المرحلة كاملة، بعد انتهاء امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة وإعلان نتيجة هذه الامتحانات المتوقع إعلانها نهاية الشهر الجارى.

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