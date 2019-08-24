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بداية متواضعة لفيلم "Viy 2".. شركة روسية تقاضي جاكي شان وشوارزنيغر!

السبت 24/أغسطس/2019 - 06:53 ص
بداية متواضعة لفيلم Viy 2.. شركة روسية تقاضي جاكي شان وشوارزنيغر!
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وكالات
 
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رفعت شركة الإنتاج الروسية RFG‎، دعوى قضائية ضد شركة China Film Group‎، و أرنولد شوارزنيغر وجاكي شان مطالبة بتعويض مالي قدره 216 مليون روبل (أكثر من 3 ملايين و300 ألف دولار).

وطالبت شركة الإنتاج الروسية، التي مولت فيلم "Viy 2"، وحمل عنوان "سر ختم التنين" في النسخة الصينية، ولم تحصل على أي أرباح منه بعد، باسترداد المبلغ المذكور بعد البداية الفاشلة لعرض الفيلم في الصين وهو من بطولة جاكي شان وأرنولد شوارزنيغر.

ويعتقد المنتج الروسي، ألكسي بيتروخين، أن مطالبات شركة الإنتاج الروسية لن تثمر عن شيء، لأن الأموال المخصصة للفيلم لا تعود للشركة أو مستثمرين من القطاع الخاص، بل لصندوق السينما الذي حولها لتمويل الفيلم.

وحصل الفيلم على أكثر من مليوني دولار بقليل، خلال عرضه الأول في الصين بعطلة نهاية الأسبوع. ولن يتمكن الجمهور الروسي من مشاهدة الفيلم إلا في شهر سبتمبر القادم موعد عرضه في البلاد.

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